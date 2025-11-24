Aliança Catalana 'se come' a Junts; VOX adelanta al PP y el PSC continúa como primera fuerza, según el CIS catalán

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Centre d'Estudis d' Opinion (CEO) otorga a los de Silvia Orriols unos 20 escaños, misma cifra que a los de Puigdemont, que perderían hasta 15 asientos en el Parlament. El Partido Popular continuaría hundiéndose y ERC se afianzaría en segunda posición.

Aliança Catalana (AC) protagoniza la gran sacudida del último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). La formación liderada por Sílvia Orriols pasaría de sus actuales dos diputados a una horquilla que podría alcanzar los 19-20 escaños, un salto que se produce, sobre todo, a costa de Junts. El partido de Carles Puigdemont sería el gran damnificado del sondeo y caería de los 35 diputados actuales a apenas 19-20, quedando en un empate técnico con AC.

La encuesta, elaborada a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre -en plena ruptura de Junts con el PSOE y coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo-, dibuja un panorama en el que el PSC vuelve a situarse como primera fuerza. Los socialistas obtendrían entre 38 y 40 escaños, aunque el sondeo detecta cierta desmovilización respecto a oleadas anteriores.

Esquerra Republicana (ERC) aparece como segunda fuerza, con una estimación de 22 a 23 diputados. El CEO destaca también la irrupción de Vox, que crecería hasta los 13-14 escaños y superaría al PP, que se quedaría en 12-13.

Uno de los elementos más significativos del barómetro es la debilidad del voto de Junts: solo un 55% de quienes apoyaron a la formación repetirían elección. Según el estudio, un 20% de estos votantes han migrado hacia Aliança Catalana y una parte menor se ha desplazado al PSC.

Por el contrario, el partido de Orriols duplica su intención y su estimación de voto. Más de una quinta parte de sus apoyos actuales procede de Junts (21,4%) y un 10,1% llega desde ERC, lo que explica la magnitud de su ascenso.

De celebrarse ahora elecciones, el mapa político situaría al PSC al frente, seguido de Esquerra. Junts y Aliança Catalana quedarían empatados en tercera posición, compartiendo una franja de entre 19 y 20 escaños. Esto supondría para Junts una pérdida de entre 15 y 16 diputados respecto a su representación actual.

Pese a la fuerte subida de AC, la suma del independentismo volvería a quedarse lejos de la mayoría. Los comunes conservarían seis diputados, mientras que la CUP oscilaría entre tres y cuatro escaños, completando así la fotografía electoral que dibuja el CEO.

