Los fieles a Sánchez se concentran ante Ferraz: "Es el presidente más grande que ha tenido España"

Decenas de simpatizantes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han concentrado este sábado en las inmediaciones de Ferraz, la sede nacional del PSOE, para mostrarle su apoyo coincidiendo con el primer Comité Federa del partido tras la caída de Santos Cerdán.

"Pedro, aguanta, te queremos" es uno de los gritos que más han proferido los simpatizantes de Sánchez, que se agolpan justo en frente de la sede del PSOE, y que protestan cada vez que pasan autobuses de la organización Hazte Oír, que están vinilados con la cara del jefe del Ejecutivo y la palabra "corrupto".

Entre los simpatizantes de Sánchez hay personas que portan banderas del PSOE, banderas LGTBI y alguna bandera de España. Muchos de ellos son pensionistas y, de hecho, portan un cartel en el que piden defender las pensiones, la educación y la sanidad.

"Vengo aquí a defender al presidente más grande que ha tenido España en muchos años. Porque a España antes ni siquiera se le llamaba y se le tenía presente. Y ahora es un país referente. ¿Quién ha tenido las narices de decirle a Trump que no iba a tocar el dinero para Sanidad y Educación? Cuando alguien demuestre que este señor no se lo merece España, ya veremos qué se hace", señalaba uno de estos simpatizantes a los micrófonos de El HuffPost. Otro señalaba: "Queremos apoyar a nuestro presidente y a nuestro partido. No se le puede llamar corrupto cuando no se ha demostrado nada".

Pero no todo ha sido respaldo al presidente. Unos 50 metros calle abajo en Ferraz, en la esquina con la calle de Marqués de Urquijo, se han concentrado varias decenas de personas que protestan por la gestión del Gobierno, portando banderas de España e invadiendo la carretera cada vez que el semáforo se pone verde para los peatones.

"Arriba España", "cárcel, cárcel" y "Pedro Sánchez dimisión" han sido algunas de las consignas de los asistentes, que a diferencia de los simpatizantes del PSOE, han aplaudido cada vez que han pasado autobuses y camiones con pantallas de la organización Hazte Oír.