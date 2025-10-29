Los reyes y Sánchez saludarán en una sala adyacente a familiares de víctimas de la DANA minutos antes del funeral de Estado

Los reyes, durante una visita a Chiva el 19 de noviembre de 2024.

Este 29-0, primer aniverasario de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana, está marcado por el funeral de Estado que se va a celebrar a las 18:00 en el Museo de les Ciències.

Según un cambio de programa de última hora al que ha tenido acceso Europa Press, los reyes Felipe y Letizia, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán en una sala anexa y quince minutos antes de que comience a representantes de familiares de víctimas.

El acto central está previsto que arranque a las 18:00 y durará alrededor de una hora. Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder, de 16:00 a 17:00, serán los familiares de las víctimas de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Cabe recordar que la DANA se cobró la vida de 237 personas, 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y otro en Málaga.

Las llegadas, hora a hora

De 16:30 a 17:00 está previsto que lleguen los alcaldes de los municipios afectados por la DANA; a partir de las 17:00, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; y de 17:15 a 17:30, las vicepresidentas y ministras y ministros del Gobierno.

A las 17:30 llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 1:.40, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de los reyes.

Éstos serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en Arquerías, donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los reyes y Sánchez saludarán a los representantes de familiares de víctimas.

El funeral de Estado, apunta EFE, reunirá a unas 800 personas. los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.