Este 29 de octubre, España recuerda acongojada a las 229 personas que hace justo un año perdieron la vida en la DANA que golpeó con crudeza especialmente la Comunidad Valenciana, pero también otros puntos de España, como Letur, en Castilla-La Mancha.

Por la tarde se celebrará el funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en el que se leerán sus nombres, habrá un minuto de silencio y los reyes harán una ofrenda floral.

Allí estará también presente el cuestionado Carles Mazón, que un año después sigue siendo president de la Generalitat Valenciana. En estos 12 meses, el popular ha hecho cambios en su ejecutivo, pero sigue ocupando la silla principal. "No voy a dimitir", dijo a Génova, y así ha sido, pese a que no han sido pocas las veces que se ha gritado "Mazón, dimisión" en las calles.

La última vez, este fin de semana, en la 12º manifestación celebrada en Valencia, para pedir su marcha por su gestión de la tragedia. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana estimó que hubo más de 50.000 asistentes.

Según un sondeo de 40 dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, el El 71% de los valencianos (e incluso también el 56,6% de los votantes de su propio partido) cree que Mazón debe dimitir por su gestión de la DANA. Sobre su gestión de la catástrofe, según esa encuesta, el 62,3% considera que fue muy mala y el 15,7%, mala (en total, un 78% de los encuestados).

En El HuffPost queremos preguntarte tu opinión. Si tuvieras que poner una nota del 0 al 10 a cómo de adecuado te parece que Mazón siga siendo president, ¿qué número marcarías? ¡Déjanos tu voto!

