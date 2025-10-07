Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los toros seguirán siendo patrimonio cultural gracias a la abstención del PSOE (y de Ábalos)
Política

Política

Los toros seguirán siendo patrimonio cultural gracias a la abstención del PSOE (y de Ábalos)

La ILP antitaurina buscaba revertir el blindaje cultural a la tauromaquia surgida a partir de otra ILP aprobada en el Congreso en 2013.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Las Ventas, en un festejo de la última Feria de San IsidroAnadolu via Getty Images

Los toros seguirán siendo patrimonio cultural gracias a la abstención del PSOE. Así será tras la derrota en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba revertir el blindaje a la tauromaquia, conseguida precisamente a partir de otra ILP en 2013.

La abstención de la bancada socialista, además de la de José Luis Ábalos desde el Grupo Mixto, ha decantado la balanza del Congreso a favor del 'no' a esta ILP, que ha recibido los rechazos de PP, Vox y UPN para hacer 169 votos. 

En el 'sí' y por tanto a favor de que los toros dejen de estar protegidos como bien de interés cultural se han manifestado Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís, un total de 57 votos que de haber contado con el PSOE hubiera podido abrir las puertas a la ILP antitaurina, firmada por algo más de 600.000 personas bajo el reclamo 'No es mi cultura'. 

En el debate de este martes, el PSOE ha argumentado que el apoyo ciudadanos a la iniciativa obliga a “gestionar con serenidad hasta qué punto nuestra sociedad es plural”. Por ello,  por lo que ha pedido mantener este debate entre quienes quieren prohibir los toros y quienes los defienden "con más cabeza fría que ruido" y con "respeto y diálogo".

Nada que ver para su socio de Gobierno, Sumar, que ha defendido mediante su diputado Nauel González que la "tortura no puede ser nuestra cultura". A su juicio se trata de dirimir “si seguimos protegiendo la tortura como patrimonio o si nos ponemos del lado de la empatía con los animales" y ha hecho referencia a las miles de firmas de lo que considera "gente normal" que pide "no matar animales por diversión”.

Para el PNV "quitarle el blindaje cultural no es prohibir, es dar libertad" de elegir a las comunidades autónomas, idea que sustentaba a la ILP, ha defendido el diputado vasco Joseba Andoni Agirretxea. "No es toros sí o toros no, sino un tema competencial", ha añadido.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual desarrollo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 