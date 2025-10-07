Los toros seguirán siendo patrimonio cultural gracias a la abstención del PSOE (y de Ábalos)

Los toros seguirán siendo patrimonio cultural gracias a la abstención del PSOE. Así será tras la derrota en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba revertir el blindaje a la tauromaquia, conseguida precisamente a partir de otra ILP en 2013.

La abstención de la bancada socialista, además de la de José Luis Ábalos desde el Grupo Mixto, ha decantado la balanza del Congreso a favor del 'no' a esta ILP, que ha recibido los rechazos de PP, Vox y UPN para hacer 169 votos.

En el 'sí' y por tanto a favor de que los toros dejen de estar protegidos como bien de interés cultural se han manifestado Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís, un total de 57 votos que de haber contado con el PSOE hubiera podido abrir las puertas a la ILP antitaurina, firmada por algo más de 600.000 personas bajo el reclamo 'No es mi cultura'.

En el debate de este martes, el PSOE ha argumentado que el apoyo ciudadanos a la iniciativa obliga a “gestionar con serenidad hasta qué punto nuestra sociedad es plural”. Por ello, por lo que ha pedido mantener este debate entre quienes quieren prohibir los toros y quienes los defienden "con más cabeza fría que ruido" y con "respeto y diálogo".

Nada que ver para su socio de Gobierno, Sumar, que ha defendido mediante su diputado Nauel González que la "tortura no puede ser nuestra cultura". A su juicio se trata de dirimir “si seguimos protegiendo la tortura como patrimonio o si nos ponemos del lado de la empatía con los animales" y ha hecho referencia a las miles de firmas de lo que considera "gente normal" que pide "no matar animales por diversión”.

Para el PNV "quitarle el blindaje cultural no es prohibir, es dar libertad" de elegir a las comunidades autónomas, idea que sustentaba a la ILP, ha defendido el diputado vasco Joseba Andoni Agirretxea. "No es toros sí o toros no, sino un tema competencial", ha añadido.