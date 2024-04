Madrid, sin oposición: Ossorio bloquea más de 6.100 iniciativas de Más Madrid, PSOE y Vox

Más de 6.100 iniciativas que plantea la oposición al PP en la Asamblea de Madrid han sido inadmitidas. Una cuestión que atañe tanto a Más Madrid como al PSOE como a Vox, que ven como cada semana las preguntas que tratan de presentar tanto como de respuesta oral (las que se responden en pleno) como las escritas acaban siendo desestimadas imposibilitando en buena medida la labor de oposición.

"El Partido Popular entiende la mayoría absoluta como una mordaza e impide que preguntemos por cosas tan importantes como los contratos de Quirón y la relación con el novio de Ayuso", indica la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor.

"Ningún ciudadano entiende que cada día salgan noticias relacionadas con comisiones y mordidas provenientes de Quirón al novio de Ayuso y que la asamblea no pueda fiscalizar cada euro público que se le da. La Mesa de la asamblea se comporta como la defensa del Partido Popular y de los intereses particulares de Ayuso: la opacidad como norma y el secretismo como síntoma de que lo peor está por llegar", explica la número dos de Manuela Bergerot.

Más Madrid asegura que, desde que empezó el actual periodo de sesiones "van más de medio centenar de iniciativas censuradas en pleno y comisión": Una cuestión que en Más Madrid, aseguran, va a hacer que sigan "persistiendo hasta el final".

Misma situación en la que se encuentra el PSOE. Los socialistas señalan que solo el 22 de marzo, por ir a una fecha cercana, Ossorio les informó de que desestimaban hasta 13 preguntas que se dividían entre orales para responder en el Pleno y escritas.

A pesar de que el PSOE no tiene datos concretos y aseguran que no hay un criterio específico para tumbar iniciativas de diversos temas. No obstante, las preguntas sobre temas LGTBI se tumban. "Está claro que el gobierno de Ayuso no quiere que le pregunte en público por cómo están aplicando las reformas de las leyes trans y LGTBI. La mesa (controlada por el PP) inadmite todas mis preguntas. Esto sí que es típico de una dictadura. Seguiremos intentándolo", indicaba el pasado viernes el diputado socialista Santi Rivero. En concreto, se trataba de siete preguntas que iban sobre la reforma de la Ley LGTB de Madrid, así como otras que versaban de racismo y antigitanismo. Todas eran inconcretas o, según la mesa, no eran competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La respuesta es la misma: o bien se inadmiten porque son cuestiones que corresponden a asuntos iniciados en otra legislatura, se indica que incluyen juicios de valor, son poco concretas o corresponden a otro organismo. Una cuestión que, denuncian todos los grupos, no ocurría en la anterior legislatura cuando la popular Eugenia Carballedo presidía la Asamblea. "Que te tumbaran una pregunta era casi anecdótico y siempre tenían razón", explica un diputado. Por cierto, en aquella época el PP tenía mayoría en la Mesa.

Sobre este asunto también se queja Vox, que cuenta todas las preguntas inadmitidas por los grupos. Todos los grupos han visto como se han inadmitido un total de 6170. De ellas, 1470 corresponden a Vox, 2193 al PSOE y 2499 a Más Madrid.

El grupo de Rocío Monasterio ha visto como el 40% de las iniciativas que presentan son rechazadas por la mesa, que controla el PP al igual que la cámara al haber obtenido el pasado mayo la mayoría absoluta. "Hemos notado un cambio de criterio. El PP tenía una mayoría absoluta en la Mesa pero no en la cámara la pasada legislatura, pero ahora tiene en las dos. Estamos sorprendidos e indignados. Hicimos un escrito a la Mesa criticando el cambio de posición y hasta ahora no nos han respondido a pesar de que lo hemos reclamado varias veces y no nos han contestado", explica el diputado de Voz Íñigo Henríquez de Luna.

Una cuestión que, creen es un "control material y no formal" que "ataca al ejercicio parlamentario". "No puedes preguntar. Si eres concreto, es un juicio de valor, si afinas poco es inconcreto, cuando preguntas otra cosa te dicen que es competencia del Gobierno, pero no hay problema cuando el PP quiere preguntar sobre Pedro Sánchez", denuncia.

Muchos grupos parlamentarios, cuando reciben el no de Ossorio presentan escritos de reconsideración. No obstante, tal y como explica Vox, es un "esfuerzo grande" en grupos pequeños como el de Vox y hace imposible poder volver a presentar las preguntas.

Además, se queja de que la propia Mesa realice una labor de oposición a la oposición. Prueba de ello es la sanción impuesta a Rocío Monasterio este miércoles por votar en su escaño y el contiguo, que estaba activo a pesar de que ya no correspondía a ningún diputado. "La Mesa es una correa de transmisión al servicio del Gobierno y es un ataque a la separación de poderes. Una cosa es que se guarden las formas y otra que la Mesa de la Asamblea se ponga a los pies del Gobierno de la Comunidad de Madrid".