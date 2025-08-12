Mañueco reaparece y responde a Óscar Puente por sus tuits sobre sus vacaciones en Cádiz

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido este martes a los tuits del ministro Óscar Puente en los que el titular de Transportes le afeaba estar de vacaciones en Cádiz mientras se incendiaban territorios tan importantes de su región como Las Médulas. En uno de los tuits, Puente llegó a decir que la situación estaba "calentita", un término desafortunado a la hora de hablar de incendios.

En una rueda de prensa, Mañueco ha dicho que la actitud de Puente le avergüenza. "Cuando una persona como él, que tiene altas responsabilidades en nuestro país y es ministro de nuestro gobierno, hace un uso frívolo del sufrimiento de las personas, me avergüenza. Es una política que nos avergüenza a todos. Para mí sería fácil hablar de él y su gestión. Pero en política no vale todo y no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente", ha dicho. Igualmente, ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía: "Quiero decir a los españoles que en Castilla y León o en Valladolid no todos somos como Óscar Puente".

Sobre las críticas por no haber interrumpido sus vacaciones hasta este lunes, Mañueco ha subrayado que él ya participó en el Cecopi celebrado en Zamora y que hoy está en León. "Y Mañana estaré en mi despacho trabajando. Quien ha estado trabajado intensamente ha sido el operativo de incendios (...) A todos nos puede pillar en un determinado momento un fuego en un determinado sitio, pero yo creo que la respuesta ha sido inmediata", ha dicho, sin dar muchas más explicaciones.

Los tuits en contra de Mañueco provocaron la reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata", expresó el líder 'popular' en un mensaje en la red social 'X', quien reclamó a su vez al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, "ya que no les pide eficacia y honradez, debería pedir a su equipo "al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles". "Es lo mínimo", escribió.

Puente, de nuevo, no se mordió la lengua y respondió a Feijóo. "Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido.", señalaba, en clara alusión a Carlos Mazón por la DANA y de nuevo a Mañueco por el incendio en Castilla y León.