Duros reproches entre Puente y Feijóo en X: "Si un presidente autonómico estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga..."

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvieron este lunes un duro cruce de acusaciones en X a raíz de los incendios que asolan en España. El dirigente vallisoletano fue muy crítico durante todo el día por la decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de permanecer de vacaciones en Cádiz mientras el fuego arrasaba la preciada zona de Las Médulas. En uno de los tuits, Puente llegó a decir que la situación estaba "calentita".

Una expresión, a todas luces desafortuanda, que el propio Feijóo afeó al ministro. "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata", expresó el líder 'popular' en un mensaje en la red social 'X', quien reclamó a su vez al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, "ya que no les pide eficacia y honradez, debería pedir a su equipo "al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles". "Es lo mínimo", escribió.

Puente, de nuevo, no se mordió la lengua y respondió a Feijóo. "Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido.", señalaba, en clara alusión a Carlos Mazón por la DANA y de nuevo a Mañueco por el incendio en Castilla y León.

Previamente, Puente también tuiteó: "No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que cinco días después de que empezasen los incendios y cuatro días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. ¡Sinverguenzas!", añadía.

Fernández - Mañueco, que ha permanecido en Cádiz durante todo el fin de semana, viajó finalmente este lunes a Zamora ante el devastador balance del incendio en Las Médulas, que se inició el sábado por la tarde. Por otro lado, también han surgido críticas contra el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León por estar en Gijón el domingo durante uan feria gastronómica mientras el incendio devastaba su tierra. "Comer es una obligación para estar en condiciones", dijo Juan Carlos Suárez-Quiñones a los periodistas. Hace meses, en una entrevista en el diario El Mundo, llegó a decir que mantener el operativo de incendios todo el año "es absurdo y un despilfarro".