Vilaplana habría enseñado a Mazón un video de Utiel inundado a las 17:40 horas en El Ventorro, según adelanta Levante-EMV

El presidente valenciano, Carlos Mazón durante la sesión de control parlamentario al gobierno sobre el aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024.

Carlos Mazón vio un video de las inundaciones de Utiel mientras estaba en El Ventorro, tal y como adelanta en exclusiva el diario Levante-EMV este sábado. Según fuentes citadas por el mismo diario, a las 17:37 horas, Mazón se puso en contacto con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien le informó del estado de la situación y de los recesos decretados en el Cecopi.

Después, Vilaplana enseñó al presidente un video recibido por WhatsApp que mostraba imágenes de las calles inundadas de Utiel, grabación que había sido difundida previamente por À Punt y que incluía declaraciones del alcalde Ricardo Gabaldón, mostrando su preocupación por la crecida del río Magro.

Durante la comida, Mazón efectuó o recibió ocho llamadas según el registro de su teléfono: cuatro con Pradas, tres con el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, y una con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. A pesar de ello, la reunión se prolongó hasta aproximadamente las 18:30 o 18:45 horas, según relató la propia periodista en una carta abierta.

Vilaplana ha sido citada a declarar como testigo este lunes 3 de noviembre. En su carta, la periodista defendió que aunque Mazón recibía llamadas durante la comida que interrumpían su conversación, ella permaneció "completamente ajena" a estas comunicaciones y actuó con "discreción y respeto". Además, corrigió su versión anterior al explicar que ambos abandonaron juntos el restaurante para dirigirse al aparcamiento Glorieta-Paz, donde Vilaplana tenía estacionado su coche.