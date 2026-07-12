Una médica avisa de que las olas de calor golpean más a las mujeres: "Trata el calor como una prueba de esfuerzo cardiovascular"

Las primeras olas de calor del verano han sido especialmente intensas. En algunos puntos de la península se han alcanzado los 44ºC, y en países como Alemania y Francia lo han sufrido especialmente, con problemas en las infraestructuras o la atención sanitaria.

Trucos como ventilar por las noches, cerrar las piernas o evitar las horas centrales del día son importantes, pero pueden no funcionar del todo.

Además, algunos expertos advierten que las mujeres podrían tener más problemas a la hora de soportar el calor extremo. Esto se debe a factores biológicos, pero también a causas sociales que las pueden exponer más al calor.

Por qué las mujeres sufren más el calor

Las temperaturas elevadas son una "prueba de estrés" para las mujeres, según detalla a la BBC la doctora Nighat Arif, médica de cabecera del sistema de salud público de Reino Unido.

Esto se debe, para empezar, a motivos biológicos. Por ejemplo, las mujeres suelen sudar menos y esto dificulta la eliminación del exceso de calor de forma rápida.

También suelen presentar una temperatura corporal central ligeramente más elevada y un mayor porcentaje de grasa corporal, que actúa como aislante térmico. Esto obliga al sistema cardiovascular a trabajar más para mantener una temperatura segura. La menstruación, el embarazo y la menopausia son otros motivos que hacen a las mujeres sentir más el calor.

Pero la biología no lo explica todo. También hay causas sociales y relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, ellas suelen asumir más tareas de cuidados familiares y tienen una mayor presencia en empleos con salarios bajos. Esto les lleva a exponerse más al calor y a trabajar en centros con peor climatización.

"Necesitamos más mujeres en la mesa de decisiones... en puestos de poder e influencia", pide la doctora Pinho-Gomes, consultora académica de salud pública, en unas declaraciones para la BBC.

La doctora Arif también insiste en la necesidad de abordar este tipo de problemáticas: "Es un problema social. Si lo solucionamos para las mujeres, lo solucionaremos para todos".

Lo que debes hacer para enfrentar el calor

Las recomendaciones de los expertos para sobrellevar la ola de calor son igualmente válidas para hombres y mujeres. Pero si sufres de manera más acusada el calor es importante que las tengas muy en cuenta.

"Infórmese sobre los síntomas del agotamiento por calor y del golpe de calor, beba muchos líquidos, tenga ventiladores y artículos para refrescarse. Asegúrese de hacer ejercicio antes del amanecer o después del atardecer", enumera la doctora Arif, que aconseja a las mujeres "llevar un registro de su ciclo menstrual".

Los expertos advierten sobre los riesgos para el sistema cardiovascular. Cuando el organismo trata de enfriarse, los vasos sanguíneos se dilatan y la presión arterial puede disminuir, también se pierden líquidos. Esto es lo que acabaría provocando, en casos graves, el golpe de calor.

Nighat Arif ofrece un consejo importante relacionado con ello: "Enfréntate al calor como si fuera una prueba de esfuerzo cardiovascular"; hay que bajar el ritmo y cuidar tu cuerpo.