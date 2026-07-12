Andrea Blue, cantante y cuidadora en el pueblo más pequeño de Madrid (69 habitantes): "Somos como los nietos o los hijos que no tienen aquí"

Vivimos en una sociedad cada vez más centralizada en las zonas urbanas. Con el paso del tiempo, las personas siguen migrando en masa a las grandes metrópolis, dando la espalda a los pueblos y a vida en el campo. Este dramático éxodo rural es lo que hoy conocemos popularmente como la 'España Vaciada'.

Para dar visibilidad a esta realidad y generar conciencia social, el creador de contenido Álvaro Cáceres ha empezado a recorrer diferentes municipios a través de su canal de YouTube. En una de sus últimas publicaciones, el youtuber ha querido compartir su entrañable experiencia visitando un pequeño rincón de la sierra norte madrileña.

Madarcos y el refugio vital de sus mayores

Se trata concretamente de Madarcos, el pueblo con menor población de toda la Comunidad de Madrid, con un censo total de apenas 69 habitantes. Durante su paso por el municipio, Cáceres tuvo la oportunidad de charlar con Andrea Blue, cantante y una de las cuidadoras del centro cultural de la localidad.

La joven detalla la vital importancia que tiene este espacio para la pequeña comunidad, especialmente para las personas de la tercera edad que resisten en el pueblo. “Este es un espacio en el cual nuestros mayores pueden venir a desayunar, a jugar a las cartas, a pasar el tiempo”, explica.

Además, señala que su función radica en tener la mayor disposición posible para ayudar en lo que sea necesario a los mayores. “También que podamos mi compañera y yo ayudarles en sus casas para que puedan pasar el más tiempo posible en sus casas en vez de estar en una residencia. Somos como los nietos o los hijos que no tienen aquí”, apunta.

Menú casero por 13 euros

Más allá de la impagable labor social, el creador de contenido también quiso destacar los encantos gastronómicos del municipio. Cáceres acudió a reponer fuerzas a 'La Fragua', el único bar del pueblo, donde pudo disfrutar de un menú del día por 13 euros.

La oferta consistía en un plato de arroz con pollo de primero y una buena chuleta con patatas fritas de segundo. El joven no dudó en manifestar su absoluta satisfacción ante la cámara tras rebañar los platos. “Buah, espectacular”, concluye el youtuber, demostrando que la vida, el buen comer y la humanidad todavía resisten con fuerza en los rincones más pequeños de Madrid.