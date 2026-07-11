Sumar estrena liderazgo tras la salida de Yolanda Díaz: Verónica Martínez y Rosa Martínez toman las riendas del partido

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, atiende a los medios a su llegada a la asamblea extraordinaria que el partido de este sábado.

Movimiento Sumar abre una nueva etapa política. La formación ha elegido este sábado a Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez como nuevas líderes del partido, poniendo fin al ciclo iniciado por Yolanda Díaz y consolidando un relevo que supone la desvinculación definitiva de la vicepresidenta segunda del Gobierno de la estructura interna de la organización.

La portavoz de Sumar en el Congreso y la secretaria de Estado de Derechos Sociales encabezaban la única candidatura presentada al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, y han sido elegidas con un 95,92% de los votos durante la asamblea extraordinaria celebrada este sábado.

Verónica Martínez y Rosa Martínez sustituyen a Lara Hernández

Las dos dirigentes toman el relevo de Lara Hernández, que abandonó la coordinación del partido el pasado 1 de julio tras denunciar públicamente haber sido víctima de una "campaña de desprestigio", como ha publicado EFE.

Su salida precipitó la convocatoria de una asamblea extraordinaria para reorganizar la dirección de Movimiento Sumar, que finalmente ha culminado con la elección de Martínez Barbero y Rosa Martínez como nuevas coordinadoras.

Ambas asumirán la responsabilidad de dirigir el partido en un momento especialmente delicado para la formación, que busca reforzar su organización interna y consolidar su espacio político dentro de la coalición de Gobierno.

Yolanda Díaz rompe definitivamente con la vida orgánica del partido

La principal novedad de esta nueva etapa es la ausencia de Yolanda Díaz de cualquier órgano de dirección.

La vicepresidenta segunda fue quien impulsó la creación de Movimiento Sumar en 2023 y ejerció como coordinadora hasta 2024, cuando renunció al cargo tras los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas.

Aunque continúa siendo la principal referencia institucional de Sumar como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ya no formará parte de la estructura orgánica del partido, al no figurar en la candidatura elegida este sábado.

Con ello culmina un proceso de retirada progresiva de la dirección interna que comenzó hace más de un año.

Ernest Urtasun, la cara más conocida que permanece

En esta nueva ejecutiva, el referente más conocido para el gran público que continúa vinculado al partido es Ernest Urtasun.

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar seguirá formando parte de la nueva dirección, aunque la formación todavía no ha concretado cuál será el cargo específico que desempeñará dentro del nuevo equipo coordinador.

Su continuidad aporta estabilidad a una organización que afronta una importante renovación de sus órganos internos.

Una nueva etapa para Movimiento Sumar

La elección de Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez marca el inicio de una nueva fase para Movimiento Sumar, que busca fortalecer su funcionamiento interno tras varios meses de cambios en la dirección.

El amplio respaldo obtenido por la candidatura, cercana al 96%, refleja el consenso alcanzado dentro del partido para afrontar esta nueva etapa, mientras la organización trata de reforzar su estructura y redefinir su liderazgo después de la salida de Yolanda Díaz de la vida orgánica y de la marcha de Lara Hernández.

El reto de las nuevas coordinadoras será consolidar el proyecto político de Movimiento Sumar, mantener la cohesión interna y reforzar el papel del partido dentro del espacio de la izquierda y del Gobierno de coalición.