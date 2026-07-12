Víctor Resco, experto forestal: "⁠Tenemos mapas de zonas inundables, pero no de zonas inflamables. La gente no sabe sin van a veranear en una ratonera"

Los incendios forestales afectan a nuestro territorio nacional anualmente en la temporada estival. Aunque la frecuencia de estos siniestros ha disminuido en el tiempo reciente, los pocos que se originan lo hacen con una gran magnitud. Es por ello que el término de megaincendios se ha popularizado tanto entre nuestra sociedad.

El especialista forestal, Víctor Resco, ha profundizado respecto al tema en entrevista con el programa radial La Ventana de la Cadena SER. “Un megaincendio nosotros lo definimos como aquel incendio que tiene un comportamiento extremo y que adquiere unas dimensiones descomunales”, apunta.

El experto recalca que este tipo de fuegos tiene tal envergadura que mitigarlos es casi una tarea irrealizable. “Cuando hablamos de estos incendios extremos, en muchas ocasiones, nos referimos a aquellos incendios que queman más allá de la capacidad de extinción”, complementa.

A tal punto que el agua implementada para frenar los siniestros se evapora antes de alcanzar a las llamas. Esto se debe a la enorme potencia del fuego. “Los peores incendios pueden llegar a 50.000 kilovatios metro", señala.

Los incendios son una amenaza real para la población civil

En este sentido, Resco declara que los incendios forestales no solamente inciden en la flora y fauna, sino que también son un peligro latente para la vida humana. La divulgación de información es fundamental para prevenir tragedias y es un aspecto el cual nuestra sociedad carece, según explica el catedrático.

El simple hecho de comparar o alquilar una vivienda representa una ⁠amenaza para sus habitantes y la gran mayoría de personas no lo tiene presente. “Cuando un ciudadano vive, compra una casa, alquila un sitio, lo sepa o no está adquiriendo un riesgo”, puntualiza.

Existe conciencia con relación a otro tipo de emergencias, pero muy poco acerca del fuego. “Tenemos mapas de zonas inundables, pero no de zonas inflamables. La gente no sabe si van a veranear en una ratonera; eso es algo que deberíamos solucionar, concluye.

De esta manera, Riascos hace un llamado a la protección ciudadana. “Tenemos que informar a los ciudadanos; los ciudadanos tienen que ser conscientes de sus responsabilidades y tomar las medidas de autoprotección”, puntualiza. Asimismo, concluye que la participación activa por parte de autoridades regionales es clave para que el plan de prevención resulte exitoso.