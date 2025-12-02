Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una oficina, un coche y hasta dos asesores: la vida de Mazón tras dejar la presidencia de la Generalitat
Política
Política

Una oficina, un coche y hasta dos asesores: la vida de Mazón tras dejar la presidencia de la Generalitat

A todo ello hay que sumar a su salario de diputado los más 600 euros mensuales a los que el expresident tendrá derecho después de que el Partido Popular le haya concedido presidir una comisión en el Palau. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.Europa Press via Getty Images

Es un hecho, Carlos Mazón ha dejado de ser president de la Generalitat Valenciana después de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca. Sin embargo, la vida del exmandatario no pasará por grandes dificultades una vez abandonado su cargo, de hecho, ya ha activado sus primeras prerrogativas donde se contempla una oficina que estará situada en Alicante, dos asesores y un conductor. 

A todo ello, se le sumará al salario de diputado el plus de más 600 euros al mes después de que el Partido Popular le haya nombrado como portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts. 

Los privilegios materiales —oficina, coche y asesores— están recogidos en la Oficina de Apoyo a los expresidentes que depende de la Presidencia de la Generalitat y establece en sus estatutos que todos ellos tendrán "los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo". Para que todo ello entre en operación, tan sólo se dará por propuesta del expresidente y dependerán orgánicamente de presidencia. 

Los asesores que estén a disposición de Mazón estarán considerados como personal eventual. Además, la Presidencia de la Generalitat también deberá conceder "un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat", así como escoltas que "garanticen" la seguridad del expresident. 

En la web no figura todavía el nombre del personal que acompañará en esa oficina al expresident Mazón, cuyo cese se publicó el pasado sábado al igual que el nombramiento de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, quien este martes ha tomado posesión del cargo ante el pleno de Les Corts Valencianes.

"La credibilidad de Juanfran Pérez será cero si no para los pies a Mazón", ha señalado el síndic socialista, José Muñoz, quien ha considerado que "habrá arruinado todo su crédito en apenas unas horas, demostrando que era el testaferro de Mazón, puesto ahí para vigilar sus intereses".

Una de las fachadas del edificio donde se ubicará la oficina de apoyo al expresident Mazón da al paseo de la Explanada de Alicante, la zona más transitada y visitada por los turistas, ubicada junto al puerto y muy cerca de la playa del Postiguet.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 