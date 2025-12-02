Una oficina, un coche y hasta dos asesores: la vida de Mazón tras dejar la presidencia de la Generalitat

Es un hecho, Carlos Mazón ha dejado de ser president de la Generalitat Valenciana después de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca. Sin embargo, la vida del exmandatario no pasará por grandes dificultades una vez abandonado su cargo, de hecho, ya ha activado sus primeras prerrogativas donde se contempla una oficina que estará situada en Alicante, dos asesores y un conductor.

A todo ello, se le sumará al salario de diputado el plus de más 600 euros al mes después de que el Partido Popular le haya nombrado como portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts.

Los privilegios materiales —oficina, coche y asesores— están recogidos en la Oficina de Apoyo a los expresidentes que depende de la Presidencia de la Generalitat y establece en sus estatutos que todos ellos tendrán "los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo". Para que todo ello entre en operación, tan sólo se dará por propuesta del expresidente y dependerán orgánicamente de presidencia.

Los asesores que estén a disposición de Mazón estarán considerados como personal eventual. Además, la Presidencia de la Generalitat también deberá conceder "un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat", así como escoltas que "garanticen" la seguridad del expresident.

En la web no figura todavía el nombre del personal que acompañará en esa oficina al expresident Mazón, cuyo cese se publicó el pasado sábado al igual que el nombramiento de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, quien este martes ha tomado posesión del cargo ante el pleno de Les Corts Valencianes.

"La credibilidad de Juanfran Pérez será cero si no para los pies a Mazón", ha señalado el síndic socialista, José Muñoz, quien ha considerado que "habrá arruinado todo su crédito en apenas unas horas, demostrando que era el testaferro de Mazón, puesto ahí para vigilar sus intereses".

Una de las fachadas del edificio donde se ubicará la oficina de apoyo al expresident Mazón da al paseo de la Explanada de Alicante, la zona más transitada y visitada por los turistas, ubicada junto al puerto y muy cerca de la playa del Postiguet.