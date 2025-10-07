Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El vídeo desvelado en el juicio de la dana aún escondía algo más que una contradicción del PP
El vídeo desvelado en el juicio de la dana aún escondía algo más que una contradicción del PP

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, aparece en las imágenes tomando notas sobre cuestiones de las que denunciaron falta de información por parte de organismos estatales. Pero al final había otro tipo de 'faltas'.

La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; en una imagen de archivo.Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

El último vídeo que ha salido a la luz, en el marco del juicio que investiga posibles responsabilidades penales en la gestión de la catástrofe de la dana, ha puesto en entredicho varios aspectos de la versión de la Generalitat valenciana respecto a lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre. Entre estos se encuentra la defendida tesis de que el Gobierno valenciano -en realidad la consellera y su 'número 2', porque Mazón estuvo buena parte de la jornada en El Ventorro- sufrió un apagón informativo, por parte de organismos estatales.

Pero el vídeo desvelado por distintos medios de comunicación y al que ha tenido acceso El País, también captado por la agencia de comunicación contratada por el departamento autonómico de Emergencias y que no ha sido entregado hasta 11 meses después y a insistencia de la jueza, contiene algo más que cierta contradicción en los argumentos de la Generalitat Valenciana. 

En dichas imágenes, puede verse cómo la exconsellera Salomé Pradas, una de las investigadas en la causa, toma anotaciones en un documento que lleva por título Informe número dos. Episodio Meteo dana- Hora: 12:15. En ese momento de la reunión del Cecopi, en un plano detalle, se ve a la ex alto cargo tomando notas significativas. Más allá de lo que pueda conllevar o no en materia de su versión, más allá del qué, también llama la atención el cómo.

'-0,5 puntos': no, no se acepta como animal de compañía

En dichas anotaciones, Pradas hace alusión a algunas de las claves que marcan la cronología de la gestión de la peor gota fría del siglo, la misma que segó la vida de 229 personas. Con flechas esquemáticas, apunta "Río Magro" en ese mismo documento, cauce fluvial que se estaba monitorizando ante el riesgo de desbordamiento. No solo eso. Pradas también anotó "Rambla del Pollo" en otra de esas flechas. 

No, no se trata de que la exconsellera popular lo anotase en valenciano. Se refería a la rambla de Poio o de Poyo. También conocido como barranco de Chiva y otras acepciones, es un topónimo cuya etimología no guarda relación con dicha especie animal sino que hace referencia a un lugar elevado. 

