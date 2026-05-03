Alemania ensaya unas elipses pintadas en las curvas que reducen accidentes de moto: ¿se atrevería la DGT a probarlo en carreteras de montaña?

Las motocicletas son un método de transporte que se ha ido popularizando con el tiempo. En España hay cerca de 3,6 millones de motos registradas a lo largo y ancho del país, según un informe publicado en el 2023 por un medio especializado.

Muchos conductores optan por las motocicletas sobre otros tipos de vehículos, ya que estas les permiten sortear el tráfico, reduciendo el tiempo de desplazamiento entre lugares, en especial al tratarse de grandes ciudades. Además, de ser una opción más económica y más amigable con el medioambiente. Cabe recordar que las motocicletas emiten menos CO₂ en comparación con otros medios de transporte.

Sin embargo, hay quienes perciben a las motos como un vehículo de alto riesgo. Conforme a los datos más recientes publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), a lo largo del 2024 se registraron 286 fallecidos en 278 siniestros mortales.

“Las altas velocidades a las que circulan algunos motoristas en las carreteras secundarias son la mayor causa de siniestralidad”, explica el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).

Alemania implementa una medida de prevención

Al oeste del país teutón, concretamente en la región Eifel, un proyecto piloto para prevenir los accidentes viales ha dado resultados positivos y no solamente continuará, sino que se ampliará considerablemente. El objetivo es guiar mejor a los motociclistas, en particular, en curvas peligrosas. Así lo informa el diario local, Focus, a través de uno de sus más recientes artículos.

El proyecto experimental se ha llevado a cabo desde hace tres años en la denominada “Carretera Panorámica”, ruta que conecta Vossenack y Schmidt. Esta vía era considerada, previamente, como un punto crítico de accidentes.

Para reducir el riesgo, se colocaron marcas viales elípticas en las curvas. Desde la distancia, parecen círculos, pero en realidad forman una especie de guía para la conducción óptima.

A la hora de transitar por una curva, los motociclistas suelen desviarse demasiado hacia el exterior e invadir el carril contrario, en especial las curvas cerradas a la izquierda. Las marcas viales solucionan este problema. Señalan una línea segura en la curva y ayudan a mantener una distancia segura con respecto a la línea central. Al mismo tiempo, indican con claridad dónde se requiere mayor precaución.

Oliver Krischer, ministro de Transportes de Renania del Norte-Westfalia, expresa su contento con los buenos resultados de la medida, a tal punto que espera que se implemente a nivel nacional.

“Esta medida ha demostrado su eficacia. Por lo tanto, […] estamos presionando al gobierno federal para que incluya esta opción de señalización en la normativa de tráfico rodado, de modo que pueda aplicarse en todo el país", declara.

“Todos los estados federados deberían beneficiarse de la experiencia positiva de Renania del Norte-Westfalia”, concluye.