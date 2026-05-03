China abandona la diplomacia del 'lobo guerrero' y cambia el tono ante Trump: solo 12 países en el mundo mantienen ya relaciones oficiales con Taiwán

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jingping, en una de las cumbres bilaterales.

Pocos saben, imaginan o quieren ignorar que solo unos pocos países tienen relaciones oficiales con Taiwán como país soberano y los mismos que lo reconocen, de hecho, como país. Es más, el propio EEUU no apoya oficialmente una China que no sea una, es decir, unida la continental y la isla taiwanesa. Paradojas de la diplomacia y la geopolítica. ¿Es decisión propia de los países o presión de China?

China está cambiando. O, al menos, está cambiando la forma en la que se presenta al mundo. A las puertas de una esperada cumbre con Donald Trump, el presidente Xi Jinping ha decidido rebajar el tono que durante años caracterizó la llamada diplomacia del 'lobo guerrero'. Menos confrontación pública, más cálculo estratégico.

Pero el cambio es más estético que de fondo. Porque mientras suaviza el discurso, Pekín mantiene —e incluso intensifica— la presión sobre uno de sus principales objetivos: Taiwán. Hoy, solo 12 países en el mundo mantienen relaciones diplomáticas oficiales con la isla, una cifra que refleja el éxito silencioso de la estrategia china.

Adiós al 'lobo guerrero'… por ahora



Durante años, la diplomacia china se caracterizó por un tono agresivo y directo. El llamado estilo 'lobo guerrero' —nombre tomado de una popular saga de cine patriótico— se convirtió en la marca de sus representantes internacionales.

Diplomáticos como Zhao Lijian protagonizaron episodios que marcaron esa etapa: acusaciones públicas contra EEUU, ataques verbales a gobiernos occidentales o mensajes provocadores en redes sociales.

Era una estrategia clara: mostrar fuerza a través de la confrontación. Ahora, ese enfoque se enfría. No porque China haya cambiado sus objetivos, sino porque el contexto global ha cambiado.

Menos ruido, más estrategia



El giro responde a un cálculo. En un escenario internacional más inestable —con EEUU centrado en sus propias tensiones internas y en redefinir su política exterior—, China busca presentarse como un actor más predecible.

El mensaje es disponibilidad para dialogar, menos confrontación pública y misma firmeza en los intereses. Es una forma de ganar influencia sin elevar el coste político. Y se nota especialmente en la relación con Washington.

Trump lleva meses buscando un gran acuerdo con Pekín, pero China no tiene prisa. Ha diversificado mercados y mantiene ventajas estratégicas en sectores clave como las tierras raras.

Taiwán: presión constante con guante de seda



Donde no hay cambios es en la política hacia Taiwán. China mantiene su doctrina de "Una sola China" y combina dos líneas de acción:

Apertura selectiva : contactos con figuras de la oposición taiwanesa, como miembros del Kuomintang, partido más favorable a una relación con Pekín.

: contactos con figuras de la oposición taiwanesa, como miembros del Kuomintang, partido más favorable a una relación con Pekín. Presión diplomática: aislamiento internacional del gobierno taiwanés.

El resultado es visible en las cifras: solo 12 países reconocen oficialmente a Taiwán, y entre ellos, destaca Esuatini, el único aliado diplomático en África.

Un episodio que lo resume todo



La presión no es teórica. Es concreta. El presidente taiwanés, Lai Ching-te, tuvo que cancelar recientemente un viaje oficial tras perder permisos de vuelo en varios países del Índico.

Según el gobierno taiwanés, detrás estuvo la influencia de China. Pekín lo niega, pero celebra públicamente decisiones que reducen el margen de maniobra de la isla. Es un ejemplo de cómo funciona esta nueva diplomacia: menos ruido, pero resultados tangibles.

Una población que ya se siente independiente



Mientras tanto, la realidad interna en Taiwán es compleja. La mayoría de la población considera que ya vive en un país independiente, aunque no exista una declaración formal. Esto genera una paradoja: Pekín acusa a Taiwán de buscar la secesión y Taiwán, en la práctica, ya actúa como Estado independiente.

El gobierno del Partido Democrático Progresista defiende mantener distancia con China, mientras Pekín intenta debilitarlo apoyando alternativas políticas más cercanas a sus intereses.

Estados Unidos, menos predecible



El giro chino también se entiende mirando a EEUU. La política exterior de Trump ha introducido un elemento de incertidumbre en el orden internacional. Para China, esto abre una oportunidad: presentarse como un actor estable frente a un rival errático.

No es una cuestión ideológica. Es estratégica. Mientras Washington genera dudas entre aliados, Pekín refuerza su imagen de socio fiable, especialmente en regiones donde EEUU ha perdido influencia.

¿Y el riesgo militar?



Durante años, se habló de 2027 como fecha posible para una invasión china de Taiwán. Ahora, incluso agencias de inteligencia estadounidenses han rebajado ese tono. No porque el riesgo haya desaparecido, sino porque la estrategia ha cambiado. La presión económica y diplomática resulta, por ahora, menos costosa y más efectiva.

La reunión entre Xi y Trump será algo más que un encuentro bilateral. Será una prueba del equilibrio de poder actual, donde EEUU busca resultados visibles, China juega a largo plazo y ambos intentan meidr la debilidad del otro. Y en ese contexto, el cambio de tono chino cobra sentido. No es una concesión. Es una herramienta.