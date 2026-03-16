El Gobierno aprobará el viernes su plan de medidas para hacer frente a la guerra de Irán

El Gobierno aprobará este próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el paquete de medidas para hacer frente a la guerra de Irán.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remarcado este lunes que todo el Gobierno de coalición está trabajando con la mayor celeridad posible para definir las medidas y tras mantener un contacto continuado con los sectores afectados.

"Queremos el mayor consenso posible. Eso es lo que nos lleva a hacerlo con el rigor y la responsabilidad necesarios y con esa previsión de tenerlas esta misma semana", ha afirmado el responsable de Economía.

Por ahora, el ministro no ve que sea necesario aprobar la reducción del IVA para los alimentos, una demanda que han hecho en los últimos días el PP o grandes empresarios, como Juan Roig (Mercadona). "Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes", ha explicado.

No a los despidos por "causas energéticas"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló la pasada semana que sí estará incluido en el paquete la decisión de que las empresas no puedan despedir "por causas energéticas".

Además, la dirigente de Sumar aseguró que el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, estaba trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Ministerio de Hacienda estaba valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y de la gasolina para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y también las familias. Sobre el primer aspecto, la congelación de los alquileres, Díaz reconoció que existen discrepancias entre PSOE y Sumar.