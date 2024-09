Montero evita hablar de la fórmula con la que el emérito pretende pagar menos impuestos con su herencia porque son "recortes de prensa"

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha eludido comentar "en base a recortes de prensa" la supuesta creación por parte del Rey emérito de una fundación en Abu Dhabi para poder transferir su herencia a sus hijas sin tener que pagar impuestos en España, al tiempo que ha puesto en tela de juicio que el Gobierno sea competente en este caso al ser Don Juan Carlos residente en Emiratos Árabes Unidos.

Así se ha pronunciado en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de ERC Sara Bailac ante el Pleno del Senado, después de que esta haya denunciado que el emérito "campa a sus anchas acumulando un largo historial de negocios opacos y responsabilidades fiscales" y haya pedido al Gobierno que "pida a la Fiscalía que abra una investigación sobre esta maniobra turbia" para proteger "su fortuna de 1.800 millones".

Bailac ha denunciado que "el Gobierno ni se inmuta" después de haberse conocido la noticia de que Juan Carlos I ha creado esta fundación y ha asegurado que la ciudadanía está cansada de ver "la impunidad de la monarquía y la inacción del Gobierno".

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que "legisle para poner fin a los privilegios que impiden que los reyes sean juzgados por los delitos que cometen y también impongan transparencia total a las cuentas y a las actividades de la monarquía.

Montero ha hecho hincapié en que si el emérito reside en otro país, como ha mencionado la senadora de ERC en su intervención, "evidentemente la Agencia Tributaria no tiene ninguna competencia sobre esa cuestión".

Cabe recordar que el padre de Felipe VI se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020 y estableció posteriormente su residencia en este país del Golfo, si bien en los últimos meses ha realizado visitas cada vez más frecuentes a España. De hecho, en estos momentos se encuentra precisamente en Sanxenxo para participar en las regatas.

En cuanto a la creación de una fundación por el antiguo monarca, adelantada por 'El Confidencial', Montero ha esgrimido que el Gobierno no puede "hacer valoraciones en base a recortes de prensa y cuestiones en las que si el Estado español no tiene competencia no hay mucho más que trasladar".

La también titular de Hacienda ha sacado pecho de la política contra el fraude fiscal del Gobierno, que ha permitido aflorar 16.000 millones de euros, y ha asegurado que la Agencia Tributaria "exige a todos los contribuyentes por igual el cumplimiento de la ley".

Al Senado, ha dicho Montero, el Gobierno acude a rendir cuenta de las actuaciones en las que tiene competencias. "Habrá que ver si efectivamente, en relación con el rendimiento de cuenta de la persona que menciona, si la jurisdicción competente es el Gobierno español o es otro Gobierno donde resida esta persona", ha rematado.