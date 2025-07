Monumental repaso de Alejandro Fernández (PP) a Vox tras el espectáculo vivido en el Parlament de Cataluña

Alejandro Fernández no es de callarse. Bien lo ha demostrado en todo tipo de escenarios y ante todo tipo de adversarios políticos. Este jueves no iba a ser la excepción, tras el espectáculo vivido en el Parlamento de Cataluña al hilo de una votación de Vox para tratar de prohibir el velo y el burka.

El líder del PP en Cataluña ha optado por dar respuesta en la red social X, precisamente donde el partido de Abascal había atacado a los populares por su posicionamiento a la hora de votar. Allí, los populares se han abstenido. Pero con un motivo que ha querido aclarar rápidamente Alejandro Fernández.

En su mensaje inicial, Vox presumía de que "solo" ellos han votado a favor, ante la negativa de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y la ya anunciada abstención de PP y Aliança, la formación de extrema derecha separatista.

Vista la publicación en X, Alejandro Fernández no se ha quedado quieto y ha contraatacado con las mismas 'armas'. "Os voy a contar una historia que hemos vivido hoy en el Parlament", comienza, apoyándose en la "credibilidad que, humildemente, creo que me otorga el haberme opuesto SIEMPRE a los cordones sanitarios contra Vox o a Aliança".

"La moción a la que se refiere la noticia no exigía prohibir el burka o el velo islámico ( la hubiéramos apoyado sin dudarlo) sino que se refería TEXTUALMENTE a prohibir "cualquier vestimenta islámica" ¿ y eso qué significa? ¿Que las babuchas, las túnicas y las chilabas se prohíben también? ¿Y qué será lo siguiente?", ha querido plantear.

A juicio del líder popular en Cataluña, "evidentemente, el texto buscaba expresamente que no pudiéramos votar a favor para así poder colgar en redes que todos los del PP somos 'rojos, masones y separatistas'", como ha ironizado sobre el ideario y el discurso habitual de Vox.

En ese punto ha mandado un aviso al partido de Santiago Abascal. "¿Sabéis qué? No me dais ningún miedo".

"Voto en conciencia LO QUE ME DA LA GANA y no me me vais a dar ni una sola lección de amor a España, a la Libertad y a los valores del humanismo cristiano". Y ha ido más allá, exigiéndoles que busquen "a algún débil de espíritu que se achante con vuestra demagogia de GACETA. Conmigo lo tenéis claro".

Muy encendido, Alejandro Fernández culmina su tuit con un "soy catalán, soy español. Y soy del PP. Muy orgulloso [...] Y si no os gusta...a cascarla", para deleite de sus muchos seguidores, que han viralizado el tuit de inmediato..