Este es el ecommerce español que ha ganado el premio a la mejor experiencia de compra en Marketplace Night 2026

Los profesionales del comercio electrónico ya han elegido la mejor experiencia de compra del sector. Ocurrió en la primera edición de Marketplace Night, la gala que Ecommerce News celebró en Madrid el 30 de junio, y el premio recayó en una empresa española de merchandising y regalo de empresa con más de cuarenta años de trayectoria.

Se trata de Grupo Billingham, que se llevó el premio a la Mejor Seller Experience, es decir, la mejor experiencia de compra para el cliente. La gala reunió a buena parte de las marcas que hoy lideran el comercio electrónico en España, y fue Dámaso Curto Tejada, CEO de la compañía, quien subió a recoger el galardón.

Una nota que ponen los clientes

Este reconocimiento se apoya en algo que cualquiera puede comprobar. Grupo Billingham reúne una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 2.000 reseñas, con más de 100.000 clientes.

No es una cifra que se atribuya la propia empresa. Son opiniones públicas, de clientes reales, y que son fácilmente contrastables. Y cuando alguien busca un proveedor de confianza, esa clase de respaldo pesa más que cualquier eslogan.

Lo que hay detrás de una buena experiencia de compra



El premio no distingue a la empresa que más vende, sino a la que mejor acompaña al cliente. La que atiende rápido, cumple los plazos y responde cuando algo sale mal.

En el caso de Grupo Billingham, eso se traduce en una atención que se compromete a responder en una hora ante cualquier urgencia, en unos plazos de entrega que se fijan antes de comprar y no después, y en una Garantía 360º que se hace cargo de cualquier incidencia sin que el coste recaiga en el cliente.

En el ámbito del merchandising y los regalos publicitarios, cumplir el plazo pesa más que casi cualquier otra cosa. El pedido suele ir destinado a un evento con día marcado, y un retraso deja sin valor todo lo demás, por bueno que sea el producto. Cumplir a tiempo no es un añadido, sino lo que sostiene todo el encargo.

Un reconocimiento de quienes mejor conocen el sector

Lo que distingue a este premio es quién lo otorga. No lo concede la organización del evento, sino los propios profesionales del comercio electrónico, que votan entre iguales.

El jurado estuvo presidido por Susana Voces, presidenta de ADIGITAL, la asociación española de la economía digital, y reunió a 27 expertos del sector. Entre ellos, algunos de los nombres más reconocidos del ecommerce en España, como los consultores Jordi Ordóñez, José Carlos Cortizo o José Luis Ferrero, junto a responsables de grandes compañías, como Blas Segarra, responsable comercial y de alianzas de Shopify en España y Portugal, o directivos de Coca-Cola, Mahou-San Miguel, Kiabi e InPost.

La experiencia de compra como elemento diferenciador

Que una empresa de regalos de empresa gane un premio a la experiencia de compra en una gala de ecommerce cuenta algo del momento del sector. Cuando los productos y los precios se parecen cada vez más, lo que distingue a una compañía es cómo trata y acompaña a quien confía en ella.

Es el terreno en el que Grupo Billingham lleva más de cuatro décadas trabajando, y lo que le ha valido este reconocimiento.