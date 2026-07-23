Ayuso pide al Gobierno central que asuma el control de los incendios ante la gravedad de una situación "fuera de la capacidad de extinción"

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas.

Esta declaración supondría que fuese Moncloa la que se hiciera cargo de la gestión de una emergencia que pasaría a tener carácter estatal ante el alcance de unos focos que siguen asolando Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila (Castilla y León) y numerosos puntos de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha solicitado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en X, donde ha señalado que, "en Madrid, hay miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción". "Nuestros efectivos junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) están jugándose la vida para salvar vidas y bienes", ha subrayado.

"Mañana [por el viernes] se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios", añade Díaz Ayuso con preocupación

Con respecto a la Comunidad de Madrid, hay tres incendios activos de gravedad: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; un segundo en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización tras adentrarse en territorio madrileño.

En otro mensaje, Díaz Ayuso muestra su solidaridad con los afectados, su reconocimiento por el "comportamiento encomiable" de los afectados y adelanta que que "en cuanto se sepa la magnitud de este desastre, la Comunidad de Madrid anunciará ayudas y planes para paliar sus consecuencias.

El anuncio se produce cuando el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en Cenicientos, población vecina de Villa del Prado, para analizar y seguir desde el puesto de mando instalado allí la evolución de la situación tanto en la zona como en las provincias y comunidades limítrofes.