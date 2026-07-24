Un sommelier de cervezas cata a ciegas 10 marcas de radler y señala sin dudar cuál es la mejor

La cervezas radler, que llevan zumo de limón y poca o nada cantidad de alcohol, se han convertido en una de las opciones preferidas por los españoles desde su llegada hace unos años a los supermercados. Lo mismo ocurre con las 'shandys', que mezclan la cerveza con refresco de limón en lugar de con zumo de limón.

La OCU ha advertido más de una vez sobre estos productos porque tras analizar 30 cervezas con limón reveló que su contenido real de limón es "poco menos que testimonial, cuando no inexistente", mientras que su aporte calórico es igual o superior al de una cerveza clásica o un refresco.

Pero, dejando a un lado ese dato y centrándonos en el producto que se puede encontrar en los supermercados. ¿Cuál es la mejor del mercado? Ya se sabe que esa pregunta es difícil de responder porque, para gustos, colores (o cervezas).

En cualquier caso, Miguel Ortman, conocido en redes sociales como Cervecero Miguel y sommelier de cervezas y divulgador de la cultura de esta bebida, ha catado a ciegas 10 marcas de cerveza radler y ha dictado sentencia en El Comidista, de El País.

La campeona, Damm Lemon

¿El resultado? Una de ellas gana claramente al resto y suspende a seis de ellas, por lo que únicamente cuatro aprueba. La ganadora, con claridad para Ortman, es Damm Lemon, de la que destaca su "esposa súper compacta como de mousse": "Me deja mucho sabor de limón en la boca, pero noto esa mezcla de lo que debería ser una radler. No tiene una carbonatación tan agresiva, es una cerveza que pasa ligero, la espuma persiste aún y es una cerveza que tiene muchos más matices. De hecho acabo de decir cerveza".

Por todo ello, el experto cree que esta marca merece "una muy buena nota" y le pone un ocho. La medalla de plata se la da a la radler de Mahou, de la que dice que es "mucho más amarga": "Noto también grano en el fondo, esos aromas a malta, aunque quizá los aromas se han ido ya, pero sí noto cerveza. La espuma también bastante persistente, ha dejado una forma bastante bonita, de encaje belga, eso probablemente sea porque conserva bastantes proteínas".

Mahou, plata; Arriaca, bronce

"Es verdad que a medida que se calienta se nota más ese carácter cítrico, pero lo noto como un limón muy natural", explica antes de admitir que "está muy bien": "Me gusta. Le voy a dar un 7,5".

El bronce se lo lleva Arriaca, de la que destaca que tiene un "aspecto más sin filtrar": "Tiene un carácter muy ligero, como si estuviera al natural": "Ahora que se va atemperando, sí que voy encontrando los matices de la cerveza de limón, de piel, de cítrico, también muy amargo y persistente. Me parece también una buena radler. Bastante bien. Vamos a darle un siete".