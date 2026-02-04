Si sueles vestir de negro esta estilista revela que no es elegancia, sino un mecanismo de defensa: "Es un escudo contra el juicio ajeno"

Vestir de color negro suele ser sinónimo de elegancia y discreción, aunque también suele ser símbolo de conservadurismo y tristeza. Y, aunque a priori, elegir este color a la hora de vestirse no tiene por qué significar nada negativo, para algunos estilistas como Suzana Popa, puede tratarse de una especie de escudo de defensa del que protegernos de posibles burlas, presiones o ataques del resto de la sociedad, así como de un mecanismo para no llamar la atención.

"Mucha gente cree que un look conservador les da una imagen más seria, profesional y madura. En realidad, desaparecen visualmente. El negro no es un problema. Ser conservador tampoco. El problema surge cuando estas decisiones no se basan en una convicción, sino en el miedo. La ropa se convierte entonces en un camuflaje, un escudo contra el juicio. Quienes se reprimen constantemente son ignorados", explica la experta en la revista 'Focus'.

Para la experta, que cree que la ropa habla bastante sobre la personalidad de cada uno, el problema no está en el color en sí, sino en los motivos detrás de la elección. Es decir, si se escoge con la intención de pasar desapercibido y no llamar la atención, lo que podría considerarse como una imposición o limitación, o simplemente porque nos gusta.

Para salir de la zona de confort, la experta en moda recomienda intentar optar por prendas más coloridas o extravagantes y escapar de las reglas culturales o presiones externas que puedan obstaculizar nuestro objetivo. Para ello, se pueden emplear complementos o zapatos que resalten con un look básico, por ejemplo.

"Mucha gente teme ser 'demasiado'— demasiado visible, demasiado ruidoso, demasiado extravagante—. Pero demasiado casi siempre existe solo en la comparación. No es solo un juicio objetivo, sino cultural. Quienes se hacen visibles rompen las reglas tácitas. Y eso es precisamente lo que incomoda a muchos, tanto a quienes se hacen visibles como a quienes los observan", agrega la misma, que cree que "demasiado es la palabra que usamos para frenar a quienes se atreven".

Y, es que, para Suzana, el hecho de vestir de forma extravagante o llamativa, simboliza una ruptura de normas sociales y culturales, y por ende, se traduce en una mayor libertad del individuo. "Porque el verdadero cambio no empieza con un nuevo yo. Empieza con la valentía de finalmente hacer visible tu verdadero yo. El estilo puede ser llamativo. O discreto. Dramático o discreto. Pero nunca debe surgir del miedo", resume.