Muere mientras hacía senderismo un preso de ETA que disfrutaba del tercer grado penitenciario

El cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza Sancho ha sido localizado este lunes en el parque natural de Peñas de Aia, en el término municipal de Oiartzun (Gipuzkoa), después de que su familia denunciara su desaparición este pasado domingo por la noche, al no volver tras salir a hacer una ruta de senderismo por la mañana.

Apaolaza, de 54 años, que se había desvinculado a finales de 2019 de la izquierda abertzale y había dado muestras de arrepentimiento, se encontraba disfrutando del tercer grado penitenciario que le concedió el Gobierno Vasco a principios de 2025.

El recluso cumplía condena por su participación en el atentado mediante coche bomba perpetrado en Madrid que costó la vida el 21 de enero de 2000 al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2015 la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, que le impuso un total de 123 años de cárcel al considerle uno de los autores del atentado por el talde 'Buru-hauste' del 'comando Madrid'.

Localización del cadáver

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han localizado, sobre las diez de esta mañana, en Peñas de Aia, en Oiartzun, el cuerpo sin vida de Iban Apaolaza, que ha sido rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza.

El cadáver se encontraba en un lugar de difícil acceso del parque natural y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián.

Iván Apaolaza, nacido en Beasain (Guipúzcoa) en noviembre de 1971, fue arrestado en la ciudad canadiense de Québec por la Policía Montada de aquel país el 20 de junio de 2007. En el momento de su detención se encontraba en Canadá huyendo de la Justicia española y en situación irregular. Un año después, las autoridades del país lo entregaron a España al estar acusado por delitos de terrorismo, depósito de armas y explosivos, y colaboración con banda armada.