Nacho Cano: "Ayuso ha sido la salvadora de España"

Europa Press via Getty Images

El productor y compositor Nacho Cano ha vuelto a ensalzar este viernes la figura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de quien reconoce ser "fan". En una entrevista en el programa "Espejo Público" de Antena 3, el exmiembro de Mecano ha agradecido a la dirigente madrileña que mantuviera los teatros abiertos durante la pandemia. "Gracias a eso, pude pagar los sueldos de la gente con la que estaba ensayando y hacer el musical 'Malinche'", ha señalado.

Además, Nacho Cano cree que Ayuso no tiene doble cara: "es lo que es". "Ha sido la salvadora no de Madrid, sino del país. Y creo que tanto a quienes les gusta como a los que no, deberían agradecerle mucho porque gracias a ella muchas cosas buenas siguen funcionando y van a funcionar cada vez mejor", ha asegurado.

El compositor ha reconocido ante Susanna Griso sentir "amor y cariño" por la presidenta madrileña y ha aseverado que "la vida es mejor incluso con ella, incluso para los que no la votan".

No es la primera vez que el exMecano se muestra tan partidario de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El pasado mayo de 2021, Nacho Cano ya le dio públicamente las gracias a Ayuso por su "apoyo" al mundo de la cultura durante la pandemia. Fue en la entrega de medallas por la festividad del 2 de mayo en Madrid. "Yo creo que la medalla al arte y la cultura, por tener los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú”, le dijo. Ayuso se emocionó con sus palabras.