Javier Aroca necesita pocas palabras para responder a las polémicas declaraciones de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha generado polémica este jueves con unas declaraciones sobre el asesinato de Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, a manos de un ciudadano marroquí en la tarde del miércoles. Además de la muerte del religioso, el hombre hirió a otras cuatro personas con un cuchillo de grandes dimensiones.

Sobre el atentado ha dicho el líder del Partido Popular que el terrorismo islámico "es un problema de toda la sociedad europea" con el que se debe de actuar "de forma unida”.

El líder de la oposición ha dejado justo después unas palabras que han sido criticadas en Twitter por la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. "Hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y, sin embargo, nosotros, desde hace muchos siglos no verá a un católico, a un cristiano, matar en nombre de su religión o de sus creencias y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”, ha afirmado Feijóo.

"Hay veces que es mejor permanecer callado y parecer responsable, que hablar así", ha dicho Alegría en respuesta al líder del PP.

Otro que ha respondido a Feijóo es el tertuliano Javier Aroca, que ha sido breve pero conciso a la hora de valorar las declaraciones del dirigente gallego. "Flojito en todo, qué bárbaro, y hasta confunde religión con pueblo. Va para alumno ilustre, al tiempo", ha dicho en tono irónico en referencia a que el pasado martes Isabel Díaz Ayuso fuese nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense.

Después del revuelo, Feijóo ha querido matizar sus palabras y ha afirmado: "Quien quiera montar una polémica es libre de hacerlo, mi interés es el contrario". "Lo que ha ocurrido no tiene que ver con religiones y no se puede criminalizar ninguna religión; una cosa es el fanatismo y otra una religión", ha apostillado.

Aunque ha insistido: "Pero creo yo que coincidiremos en que con carácter general no hay un terrorismo católico, pero sí un terrorismo islámico incluso en países musulmanes. No es un problema de España, ni solo de Europa, ni de EEUU. No podemos criminalizar ninguna religión pero debemos aceptar que tenemos un problema de integrismo islámico en el mundo y ante esto debemos luchar todos juntos".