Polònia da en el clavo con su gag sobre el anuncio de Madrid en el que sale Mario Vaquerizo: "¡Ah, que eres pobre!"

Las bromas por el anuncio promocional de Madrid en el que aparece Mario Vaquerizo no dejan de sucederse. Hace una semana, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso presentó un spot con el objetivo de atraer turismo. Dicho anuncio estaba protagonizado por el cantante de las Nancy Rubias y por una mujer que había viajado hasta la capital por motivos de trabajo y que se disponía a irse pronto. Sin embargo, el amable camarero encarnado por Mario Vaquerizo le da una serie de razones para quedarse en Madrid "unos días, una semana o más tiempo".

La publicación del spot, que costó 36.000 euros, despertó numerosas críticas y también muchas bromas por su contenido. En el anuncio, Vaquerizo no deja de referirse a la chica como "nena" y utiliza expresiones supuestamente madrileñas, pero algo desfasadas.

"Polònia", el programa satírico de TV3, también ha hecho su particular gag sobre el anuncio. En él se ven a los mismos protagonistas con una Isabel Díaz Ayuso escondida bajo la mesa. "¡Pero cómo vas a irte sin haber visto nuestras plazas sin un solo árbol o nuestros atascos kilométricos en la M30", le dice el 'falso' Vaquerizo a la chica.

Ayuso le insiste en que le siga promocionando la región. "¿Qué te parece sacarte unos másteres en un fin de semana en la Universidad Rey Juan Carlos o conducir por la radiales rescatadas con miles de millones de todos los españoles? Tenemos el único gran monumento al fascismo que queda en pie en toda Europa, la mayor burrada de muertos por covid en residencias o el hospital más infrautilizado en todo el mundo", le explica.

Siguiendo el lema original del anuncio, el otro Vaquerizo también le ensalza el "precioso" cielo azul de la capital española. "Tenemos el mismo cielo más bonito de todo el mundo. Bueno, cuando no hay la boina ésta de mierda", le dice.

La mujer parece convencerse ante estas propuestas, pero no ve posible quedarse si tiene que pillarse una casa en alquiler para disfrutar de esas "delicias" madrileñas. "Yo es que he estado mirando estudios de alquiler y por menos de 600 euros no tengo nada que no tenga la nevera encima del váter", explica la chica a ambos. Algo que termina de aborrecer a Ayuso y Vaquerizo. "Ah, ¡que eres pobre! Pues vete pa' Murcia", le dice enfadada la presidenta de la Comunidad.

El gag termina con un rotundo mensaje: "Madrid, el mejor estilo de vida del mundo... si te lo puedes pagar".