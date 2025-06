No, no es por el caso Koldo: por qué una parte de Compromís ha roto con Sumar

Nueva crisis en Sumar. El Consell Nacional de Més, el partido mayoritario de Compromís, aprobó este lunes con un respaldo del 92,68 por ciento, que su diputada Àgueda Micó deje de formar parte del grupo de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados y pase a adscribirse al Grupo Mixto.

Aunque mucha gente relaciona esta decisión con el caso Koldo y la corrupción del Gobierno, lo cierto es que todo se debe al desencuentro que generó la decisión de Sumar de no pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre la DANA del Congreso.

Compromís no ve a Sánchez como responsable de la tragedia ocurrida en octubre, pero sí considera necesario que el presidente dé su testimonio sobre cómo se gestionó la emergencia en el comité de crisis a escala nacional o cómo están funcionando los paquetes de ayudas y medidas de apoyo a los damnificados.

La petición de Sumar, en todo caso, no hubiera forzado a Sánchez a comparecer porque no tiene los votos necesarios. Sin embargo, en Compromís molestó que Díaz no se plegara a sus deseos y ni siquiera lo intentara para no "dañar" el gobierno de coalición. De ahí que una parte de Compromís haya decidido abandonar el grupo mixto.

Esta decisión corresponde a Mes, una de las dos almas del partido. La otra, Iniciativa, apeló anoche a "la unidad de la izquierda para luchar contra la corrupción". "No es el momento de empequeñecer espacios, sino de ampliar alianzas plurales del conjunto de las izquierdas para aportar esperanza, seguridad y ética al complejo momento que vivimos", señalan. De ahí que, de momento, su diputado Alberto Ibáñez se mantenga dentro de Sumar.

¿Dejará Micó su escaño?

La salida de Micó llega después de que Podemos abandonara al inicio de la legislatura el bloque de Sumar y se pasara al grupo mixto, lo que ya dejó a Díaz en una situación de menor representación en el Congreso. En ese momento, Micó apostó por que los cinco diputados de Podemos renunciaran a su acta, algo que no se produjo. "Si te presentas dentro de unas siglas en una coalición electoral y luego te salen de ella, por coherencia política tendrías que dejar el acta", señaló en una entrevista radiofónica. La misma situación a la que ahora ella se enfrenta, aunque no se presupone que Micó acabe dejando el acta.

El Grupo Mixto está compuesto por quienes no reúnen los requisitos mínimos para poder formar un grupo parlamentario propio, esto es, contar con al menos 15 escaños. Pese a dicho límite, el Reglamento del Congreso permite constituirse en grupo parlamentario "los diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo", tengan más de cinco escaños y más del 15% de los votos en las circunscripciones que se ha presentado el partido.

La legislatura arrancó con Alberto Catalán (UPN), Cristina Valido (Coalición Canaria) y Néstor Rego (BNG) como integrantes del grupo mixto. Después, llegaron los cinco diputados de Podemos (ahora, cuatro, con la renuncia de Lilith Verstrynge) y posteriormente el socialista José Luis Ábalos por no renunciar a su acta tras ser forzado a dejar el PSOE en los inicios del 'caso Koldo'.

La salida de Micó no es la única a la que se podría enfrentar Sumar. La fractura puede ser mayor si Més per Mallorca y Més per Menorca, los aliados de Compromís en Baleares, deciden seguir este movimiento y aprobar en asamblea que su diputado Vicenç Vidal también abandone el grupo Sumar para enrolarse al Mixto. Y el diputado de la Chunta Jorge Pueyo, también ha mostrado en estas últimas semanas algunas diferencias notables con la formación mayoritaria.