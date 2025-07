Noelia Núñez: la pujante heredera de Ayuso que comparte la sombra académica con la presidenta

"Siempre está bien que a uno le recuerden que es un boomer", decía el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al referirse a Noelia Núñez y previo a que anunciara su nombramiento para vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el 21 Congreso Nacional de la organización a principios de este mes de julio. La de Fuenlabrada se ha convertido en una de las personalidades emergentes dentro de la formación política y una de las más jóvenes —33 años— en entrar en la cúpula del partido. Su andadura comenzó en la Comunidad de Madrid, reino y feudo de Isabel Díaz Ayuso, en el que con un estilo poco habitual entre los populares logró labrarse un nombre en uno de los pocos bastiones socialistas de la región.

Nacida en la capital en 1992, Noelia Núñez comenzó su carrera política muy joven. Con 23 años ya era concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada, uno de los pocos lugares en la Comunidad de Madrid en el que sigue teniendo poder el Partido Socialista. Su discurso comenzó con una dosis de rebeldía hacia Javier Alaya, alcalde de Fuenlabrada y miembro del PSOE, cuyo partido lleva gobernando más de cuatro décadas. En 2021, fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid, y en las elecciones generales de 2023 logró dar el salto al Congreso de los Diputados, representando a Madrid.

Con 14 tatuajes y un piercing en la nariz —del que se ha desprendido—, Núñez ha apostado todas sus cartas a la discursiva agresiva que apela a algunos de los sectores a los que no se suelen dirigir los populares; como la juventud, la clase trabajadora, los salarios o la imposibilidad de acceder a una vivienda. Con un mensaje neoliberal, la joven de Fuenlabrada ha cultivado una imagen en redes sociales que se ha convertido en un músculo clave para entender su auge de popularidad en redes, el partido y la ciudadanía general. En Instagram tiene más de 183.000 seguidores y en Tik Tok más de 178.000. Sus vídeos con una calculada edición en base a sus discursos acumulan millones de visitas, algo de lo que también presumió el Partido Popular en su congreso en IFEMA.

El 'pelotazo' lo dio cuando en marzo de 2025 protagonizó un enfrentamiento mediático con José Luis Ábalos acerca del 'caso Koldo', donde en una intervención en el Congreso, la concejala de Fuenlabrada pronunció la frase "novias y sobrinas de algún ministro". Después de un rifirrafe, Ábalos respondió asegurando que la trayectoria política de Núñez no tenía "ningún mérito", a lo que ella dijo: "Mis méritos, José Luis, son plantar cara a puteros y corruptos como tú".

Debido a su discurso con un claro e intrínseco ADN de chulería madrileña, la comparativa con la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido inevitable a lo largo de su carrera política — de hecho, la llaman la 'Ayuso de Fuenlabrada'—. No sólo eso, sino que su defensa acérrima de la líder regional ha hecho que muchos la consideren la heredera de un legado que lleva gobernando mucho tiempo en Madrid. “Creo en una política que no pida perdón por defender la libertad”, ha declarado en entrevistas recientes, citando como referentes a Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre y la propia Ayuso.

Con todo, parece que Núñez también ha seguido los pasos de Ayuso en lo que al currículum académico se refiere. Todo estalló en una reciente polémica en redes sociales con el ministro de Trasportes, Óscar Puente, donde el socialista señaló las irregularidades de su formación. A lo largo de los últimos días, diversos medios han señalado esas inconsistencias en su currículum: en algunas plataformas oficiales se le atribuía una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ante la presión mediática y política, Núñez ha salido a explicar que decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y trasladar luego el expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde después empezó el Grado en Estudios Ingleses y reconoce que no ha terminado sus estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas como por "equivocación" aparece en su ficha personal del Congreso.

"Admito la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre mis estudios. Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", aseguraba la diputada popular apelando a que cree en el proyecto de "transparencia" de Alberto Núñez Feijóo. Casualidades de la vida, la presidenta de la Comunidad de Madrid también tuvo problemas con su formación académica cuando, en 2023 y a través de investigaciones de diferentes medios de comunicación, se descubrió que Ayuso había mentido acerca de su presunto doctorado que jamás obtuvo en el que se matriculó en el año 2011.

La aclaración de Núñez en redes sociales no ha sido suficiente para los partidos del Gobierno. Desde el PSOE y Sumar han exigido su dimisión por "mentir de forma reiterada" en los documentos oficiales, mientras que desde el PP han cerrado filas, enmarcando el episodio como un error administrativo sin mala fe. Óscar Puente, ministro de Transportes, fue uno de los primeros en señalar públicamente la contradicción a través de la red social X, desatando un revuelo que aún colea y que parece haber salido ganador de este asalto. "En Europa, cuando a un político le pillan mintiendo en el currículum lo siguiente es ver cómo dimite. Es la única salida que tiene esta señora, porque no es que haya mentido, es que tiene tres currículums en tres páginas oficiales y los tres son diferentes", ha indicado Puente en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en el Ministerio.

“Me he equivocado, pero nunca he querido engañar. Me he ganado cada paso trabajando”, aseguraba Noelia Núñez. Pese a haberse consolidado como la revelación del año en el Partido Popular, se ha topado con su primera piedra en el camino: no haber sido transparente con su currículum académico. Su futuro dentro de la formación, que hasta hace poco parecía estelar, queda ahora en suspenso. No obstante, conviene recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid también protagonizó controversias similares en el pasado y, aun así, continúa gobernando la región desde la Puerta del Sol. En ese contexto, no es descartable que la heredera política pueda seguir los mismos pasos de su referente.