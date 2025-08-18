Óscar López afea a los presidentes autonómicos del PP que "van de tertulianos": "La prioridad es apagar los incendios"

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha achacado este lunes a los presidentes autonómicos del Partido Popular que "con una mano agradezcan los recursos del Estado para apagar los incendios y con la otra intenten hacer oposición". "En este momento la prioridad es apagar los incendios, que es lo que nos preocupa a todas las instituciones. No entiendo a esos presidentes autonómicos que tratan de ir de tertulianos e ir en contra del Gobierno, cuando es este el que ha dotado de todos los recursos públicos que tiene a su disposición", ha asegurado el ministro ante los medios de comunicación acerca del asunto que acapara toda la actualidad nacional y que está dejando miles de hectáreas abrasadas por el fuego.

Las críticas de López han ido más concretamente hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de las polémicas declaraciones que realizó el fin de semana donde aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejaba que todo se quemase o hundiese para buscar culpables". "Toda España sabe que las comunidades autonómicas tienen competencias. Los presidentes autonómicos tienen que arrimar el hombro y la señora Ayuso, en vez de venir de Miami e intentar echar balones fuera —como hace siempre— diciendo que los bomberos forestales no son competencia, debe decir que sí lo son. Es su competencia y debe ser responsable", ha dicho el ministro.

"España vive una situación dramática agravada por el cambio climático. Algunas lo habrán hecho mejor y otras peor, pero debemos sentarnos y analizar una situación empeorada en un país de riesgo extremo", ha apuntado haciendo de nuevo referencia al pacto de Estado que proponía el pasado fin de semana Pedro Sánchez interpelando a la oposición, comunidades autónomas, sindicatos y sociedad civil.

"Vivimos una situación dramática en la que todos debemos estar a la altura, y creo que algunos no lo están estando. Creo que el señor Feijóo se equivoca volviendo a utilizar esto para hacer una oposición irresponsable. Los ciudadanos quieren que se apaguen los incendios y vuelvo a apelar al pacto de Estado que propuso el presidente del Gobierno", recalcaba López afeando a la par la actuación del principal partido de la oposición.

"Los que recortan lo público no pueden dar lecciones. Todos los recursos del Estado están movilizados, todos los efectivos de la UME, Guardia Civil, Policía... todos los medios del Estado están siendo empleados y hemos cogido todas las llamadas para aportar a que se acabe esta situación dramática", concluía Óscar López ante la problemática que protagoniza la actualidad desde hace semanas donde los incendios provocan estragos en toda la península, principalmente en la parte noroeste.

Las llamas siguen avanzando sin control en varios frentes de Galicia, Extremadura y Andalucía, en plena alerta por altas temperaturas, en la que se espera que sea la última jornada antes del descenso de mínimas y máximas.