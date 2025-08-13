Óscar Puente, tras las críticas por sus tuits sobre los incendios: "Yo no me he cachondeado de nada"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que él no se ha "cachondeado" de los incendios que asolan España en estos últimos días después de que el PP criticara algunos de sus tuits publicados en relación a este asunto. En concreto, los populares afearon que Puente dijera que "la cosa estaba calentita" en Castilla y León cuando el ministro denunciaba que el presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, siguiera de vacaciones en Cádiz pese a la situación de emergencia.

En una declaración ante los medio en Almería, Puente ha dicho que no se exigen las mismas responsabilidades a un dirigente del PP que a otro de izquierdas. "¿Dónde está hoy Moreno Bonilla? ¿Es tan grave pedirle que esté al pie del cañón cuando hay incendios importantes en su territorio? Pero es que es mi tierra, Castilla y León, también se está quemando. En 2022, ya se quemó la provincia de Zamora. Han pasado tres años y no ha cambiado nada (en relación a la prevención de incendios). La misma desidia y la misma irresponsabilidad.

En este sentido, Puente ha negado que se cachondeara de los incendios. "Yo no he hecho ninguna broma con nada. Yo he expresado mi indignación. Y cada uno la expresa de una manera. A mí me sale la ironía cuando me indigno. Pero es que el patrón de conducta es el mismo. Cuando la DANA, Mazón estaba el Ventorro. Con las inundaciones en Aragón, Azcón estaba de boda. Ahora con los incendios, de vacaciones. Parece que los políticos de derechas pueden estar de vacaciones en agosto, pero los de izquierdas, no. Pero cuando se está quemando tu tierra, lo normal es que hagas acto de presencia", ha dicho.

Pese a las críticas, Puente ha dicho que no va a dar "un paso atrás" a la hora de reivindicar que los gobiernos autonómicos asuman su responsabilidad. "Voy a a seguir actuando conforme a mi conciencia. En este caso, reclamando a un responsable político que dé la cara y esté al frente del operativo", ha dicho.

Y ha añadido que reírse de la gente es seguir "de vacaciones en Cádiz" mientras tu tierra lleva cuatro días con incendios, de nueva en referencia directa a Mañueco. "Los políticos de derechas, con una mano recortan los impuestos a los que más tienen y con la otra hacen recortes esenciales para, por ejemplo, prevenir incendios", ha concluido.