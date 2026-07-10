Vox se quita una careta más: de la prioridad nacional a la recuperación en sus listas de un revisionista del Holocausto

No es extraño que cada partido político tenga sus propias preferencias en cuanto a estudiosos de la historia, como ocurre también con politólogos, sociólogos o filósofos, pero sí resulta discutible que haya quien, en democracia, apueste por defensores de la dictadura y de Francisco Franco como paradigma de la verdad. La ultraderecha no tuvo más remedio que admitirlo en 2019, pero cinco años después las cosas han cambiado. Según ha adelantado El País, Vox ha decidido recuperar a Fernando Paz como cabeza de lista por Albacete en las próximas generales. El mismo Fernando Paz para quien Francisco Franco fue el "Caudillo" que "procuró orden, trabajo, vivienda, bienestar, seguridad y una vida más larga, próspera y digna de ser vivida". El historiador a quien la Federación de Comunidades Judías achacó en 2019 "declaraciones revisionistas y negacionistas del Holocausto", motivo por el que perdió el puesto que ahora recupera.

¿Qué ha cambiado entonces de 2019 hasta ahora? ¿Ha modificado Paz su versión de la historia? En absoluto. Hace apenas unos días, a finales de junio, el historiador escribió en La Gaceta sobre la División Azul, la ayuda militar que el franquismo envió a los nazis y que, según Paz, "contribuyeron a la independencia de España, aunque España, ni entonces ni ahora, haya sabido retribuir su épica generosidad". ¿Entonces?

Lo que hay detrás de la recuperación de Fernando Paz no es más que la constatación de una ideología que siempre ha sido nuclear en Vox, si bien en su momento preferían edulcorar, incluso tratar de ocultarla, para ganar más adeptos. Pero siempre estuvo ahí. Hace unos años, en un acto de La Falange, Fernando Paz sembró dudas sobre el relato del Holocausto y restó poder de mortalidad a los campos de concentración de Adolf Hitler. Según dijo, la mayor parte de los judíos murieron "por armas de fuego". Justo en La Falange militó el todopoderoso ideólogo de Vox, Jorge Buxadé.

El citado eurodiputado de Vox es uno de los impulsores de eso que la ultraderecha llama "prioridad nacional" y que han obligado al PP a asumir en todas las comunidades en las que quieran gobernar de manera conjunta. Buxadé cerraba un artículo reciente sobre la prioridad nacional así: "Mientras un español no tenga pan, mientras un hogar carezca de lumbre, no puede sino alzarse el principio del sentido común". La ocurrencia no es suya, sino de Franco. En plena guerra civil, con la Madrid republicana asediada por los golpistas, el Ejército franquista lanzó pan sobre la capital con el siguiente mensaje: "En la España Nacional, no hay hogar sin lumbre ni familia sin pan".

Aunque no llegara a ser candidato en 2019, Fernando Paz no ha dejado de apoyar las tesis de Vox desde las tribunas habituales de la extrema derecha. En los últimos meses, Paz fue una de las voces que más apostó por la deportación de personas migrantes, hasta el punto de defender, sin citarlo expresamente, la conspiración ultraderechista que habla de un plan de reemplazo en Europa. "A mí me da igual que sea racismo o xenofobia", dijo en abril durante una entrevista en el canal Bipartidismo Stream, uno los canales de propaganda cercanos a Vox. Prosiguió: "Vosotros sois quienes queréis acabar con la civilización occidental, así, con todas letras, con la civilización occidental. [...] Las pruebas de que todo esto está programado son infinitas. El primer anzuelo nos lo lanzaron con los refugiados. [...] Cuando la cosa no daba para más, nos lanzaron el argumento de que los españoles también emigraron. [...] Después, que venían a pagar las pensiones y a limpiar el culo de nuestros abuelos. [...] Nos han estado engañando, todo ha sido una farsa desde el principio, lo sabíamos, pero había gente que lo negaba. Y últimamente ya hemos llegado a ver cómo se ha dicho abiertamente: sí, queremos sustituir a la población".

Uno de los ejemplos más notables del papel que Paz seguía teniendo en Vox está en su reciente participación en el Campus Patriots que organizó el grupo parlamentario europeo ECR, al que está adscrito el partido de Abascal. En Patriots está también la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, a cuyo padre condenaron en varias ocasiones por minimizar las cámaras de gas utilizadas por los nazis. ¿Les suena?