Pedro Sánchez anuncia la creación del Plan Auto Plus con ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos

El Gobierno dobla su apuesta por la movilidad sostenible. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la creación del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos en 2026.

Esta ruta de hoja planteará una regulación "mucho más amigable" con el sector, además como incentivos para la oferta y demanda para que "sea económico", pues tal y como ha defendido, "hoy contar con un vehículo eléctrico, para muchas familias, es una inversión inicial muy importante".

Entre algunas de las medidas destacadas se encuentra el lanzamiento de un nuevo Plan Moves Corredores que ayudará a "desplegar puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra'", es decir, en aquellas zonas donde no hay suficientes puntos. También se limitarán los trámites administrativos para conseguir las licencias.