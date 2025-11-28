Peinado readmite a Manos Limpias dos días después como acusación en el caso contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha readmitido a Manos Limpias como acusación en el caso contra Begoña Gómez. La notica llega dos días después de que el pseudosindicato hubiera sido expulsado por los impagos durante el pleito. Ahora, el magistrado asegura que ha "consignado el importe requerido" para ejercer dicha acción popular.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha avisado a Manos Limpias de que "condiciona su personación a que presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento" en favor de la procuradora.

De igual forma, el instructor comunica al sindicato liderado por Miguel Bernad que quedará agrupado en las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír.

Manos Limpias fue la primera acusación del caso y aseguró que Gómez se habría beneficiado de su condición como mujer del presidente del Gobierno para sus relaciones empresariales, como el investigado Juan Carlos Barrabés.

La causa, con las distintas querellas agregadas a lo largo de este tiempo, se fue ampliando hasta lo que es ahora, un procedimiento que se dirige contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Al margen de la decisión de Peinado de apartar y ahora readmitir a Manos Limpias, el abogado Carlos Perales Rey renunció vía burofax a representar al sindicato en la causa alegando que el "encargo jurídico" inicial "de naturaleza estrictamente técnica" ha ido "transformándose" en un asunto "cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática". Ya se ha nombrado a un nuevo abogado para el caso.