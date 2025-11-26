El juez Peinado expulsa del 'caso Begoña' a Manos Limpias
El hecho ha sucedido debido a que el pseudosindicato no ha presentado justificante del pago de la fianza.
El juez Peinado ha decidido expulsar a Manos Limpias como acusación popular de la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, según ha adelantado el diario El País. Este mismo miércoles, el abogado de la organización anunció que dejaba el caso dejando sin representación al pseudosindicato en el juicio.
El instructor toma esa decisión al no haber presentado la representación procesal de Manos Limpias "justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento, se les tiene por apartado del mismo".
"En el transcurso de los acontecimientos, se ha podido observar cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico", argumentó Carlos Perales Rey después de renunciar a la representación en el pleito.
La denuncia de Manos Limpias fue la que motivó que Peinado abriera en abril de 2024 la investigación contra Gómez, a la que actualmente atribuye cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
Manos Limpias acusó a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés.