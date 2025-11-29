Planas pide "prudencia" y "tranquilidad" ante los casos de peste porcina en España: "El abastecimiento está garantizado"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad este sábado y ha asegurado que "el abastecimiento de productos del porcino está garantizado" en España tras los casos confirmados de peste porcina en dos jabalíes salvajes.

En una comparecencia de prensa, ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y prudencia a los profesionales del sector. "Yo sé que lo practica ya, porque es inmensamente responsable. Pero está bien recordar, en las actuales circunstancias, que tengamos ocasión de mantener y desarrollar todas las medidas en materia de vigilancia", ha razonado.

"Cuando existe un animal silvestre que tiene unas características que hacen presagiar que está enfermo o que ha sido objeto de una enfermedad, hay que dar la mejor consideración y no correr ningún riesgo. La peste porcina africana estaba erradicada en España desde 1994 y nuestra preocupación es, evidentemente, la consecuencia que desde el punto de vista económico pueda tener en el sector", ha añadido.

El ministro de Agricultura ha detallado que "la peste porcina africana tanto en su regulación legal es un viejo conocido". "Creo que dentro de la dificultad que plantea el caso, nos encontramos ante una zona sospechosa de un radio de 20 kilómetros en torno a donde aparecieron los cadáveres de dos jabalíes", ha expuesto.

Luis Planas ha destacado que él confía "plenamente en el sector" y van a trabajar juntos "no sólo por mantener abiertos los mercados exteriores", sino también por evitar "que tengamos más focos en nuestro país".