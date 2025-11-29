Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Planas pide "prudencia" y "tranquilidad" ante los casos de peste porcina en España: "El abastecimiento está garantizado"
Política
Política

Planas pide "prudencia" y "tranquilidad" ante los casos de peste porcina en España: "El abastecimiento está garantizado"

El ministro de Agricultura también ha pedido "prudencia" a los profesionales del sector porcino para mantener y desarrollar "todas las medidas en materia de vigilancia". "El abastecimiento está garantizado", ha reconocido.

Sergio Coto
Sergio Coto
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.Geert Vanden Wijngaert

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad este sábado y ha asegurado que "el abastecimiento de productos del porcino está garantizado" en España tras los casos confirmados de peste porcina en dos jabalíes salvajes.

En una comparecencia de prensa, ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y prudencia a los profesionales del sector. "Yo sé que lo practica ya, porque es inmensamente responsable. Pero está bien recordar, en las actuales circunstancias, que tengamos ocasión de mantener y desarrollar todas las medidas en materia de vigilancia", ha razonado.

"Cuando existe un animal silvestre que tiene unas características que hacen presagiar que está enfermo o que ha sido objeto de una enfermedad, hay que dar la mejor consideración y no correr ningún riesgo. La peste porcina africana estaba erradicada en España desde 1994 y nuestra preocupación es, evidentemente, la consecuencia que desde el punto de vista económico pueda tener en el sector", ha añadido.

El ministro de Agricultura ha detallado que "la peste porcina africana tanto en su regulación legal es un viejo conocido". "Creo que dentro de la dificultad que plantea el caso, nos encontramos ante una zona sospechosa de un radio de 20 kilómetros en torno a donde aparecieron los cadáveres de dos jabalíes", ha expuesto.

Luis Planas ha destacado que él confía "plenamente en el sector" y van a trabajar juntos "no sólo por mantener abiertos los mercados exteriores", sino también por evitar "que tengamos más focos en nuestro país".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 