La peste porcina africana incide en Cataluña: detectados cuatro nuevos casos en jabalís muertos en Collserola

Cataluña continúa siendo el epicentro de la llegada -tras 30 años- de la peste porcina africana a España. De acuerdo con los datos publicados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los dos casos detectados este viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), se han sumado otros cuatro casos de jabalíes muertos en la zona de Collserola.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press citando a RAC 1, la información ha llegado desde laboratorios catalanes, en los que han confirmado los positivos. Ante esta situación que podría comenzar a ser especialmente grave, las autoridades catalanes instan a la población a ser responsable y evitar la zona afectada.

Y alertan de que pasar por la zona "con un vehículo, con una bici, con un pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad". Por ello, desde la Consellería Agricultura, liderada por Óscar Ordeig, no descartan tomar más medidas además de las ya conocidas desde este viernes, cuando se cerró el acceso al medio natural desde 12 municipios barceloneses.

Ordeig señala que "el impacto económico será grande, no hace falta escondernos", y ha insistido en que la colaboración ciudadana es clave para frenar la expansión de la peste porcina. "No sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona", ha insistido.

No afecta a personas ni a "ningún otro animal"

Asimismo, Ordeig ha recordado que las próximas medidas que se tomen estarán sujetas a la evolución y al seguimiento de la enfermedad en la región, aunque ha recordado que, como en todas las crisis sanitarias de este tipo, las primeras (próximas) horas serán claves para contener el foco. En caso de que se consiga paliar su expansión, asegura que se podrán "renegociar" las exportaciones alimentarias suspendidas por el momento.

Ha alertado que este trabajo "será largo", pero ha defendido que el sector está, a su parecer, muy profesionalizado y modernizado por lo que se está más preparado que hace 30 años, cuando se registró el último caso, para evitar que esta enfermedad entre en las granjas. También ha querido recordar que esta es una enfermedad que no afecta a las personas y tampoco a "ningún otro animal".

Cierre de acceso de 12 municipios al medio natural

Durante la jornada de este viernes, se conoció la noticia de que la peste porcina se había comenzado a extender por Cataluña después de que se hallaran dos jabalíes muertos. Esto obligó a las autoridades a cerrar de forma total el acceso de 12 municipios de Barcelona al medio natural.

Se trata de una zona de unos 6 kilómetros de radio (12 municipios), y además del cierre de los espacios naturales, también se decretó la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, así como la prohibición de cualquier actividad turística por motivos de bioseguridad y la instalación de barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de jabalíes.

Para llevar a cabo esta operación, se han movilizado a operativos conjuntos con CAR, Mossos d'Esquadra, Seprona y técnicos del Departamento y los municipios afectados: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.