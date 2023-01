Isaías Lafuente destroza el anuncio turístico de Madrid con dos correcciones y una reflexión

El spot turístico que la Comunidad de Madrid ha lanzado para promocionar el sector en la región continúa dando mucho que hablar. Se trata del anuncio en el que participa el artista Mario Vaquerizo y en el que puede verse cómo una empresaria disfruta de servicios y una jornada de ocio por todo lo alto y que ha causado mucho revuelo tanto en redes sociales como en las tertulias televisivas y radiofónicas.

Precisamente, a las numerosas críticas a este spot por retratar un Madrid que no está al alcance de todos sus vecinos, se ha sumado el periodista Isaías Lafuente con un par de correcciones, pero también con una reflexión o duda sobre la estrategia contenida en este trabajo encargado por el Ejecutivo de la popular Isabel Díaz Ayuso.

Durante el programa 'La Ventana' de la Cadena SER, su director, Carles Francino, ha comentado el lanzamiento de este anuncio turístico, dando pie a que los invitados a la mesa del espacio vertiesen su opinión. "No tiene ni gracia", ha asegurado el periodista Jon Sistiaga, aludiendo al hecho de que el hilo conductor del spot se basa en una mujer que está mintiendo sobre una dura jornada laboral a su pareja, mientras en realidad está de terrazas, restaurantes y compras por la capital de España.

La reflexión de Isaías Lafuente sobre el anuncio turístico de Madrid

En este sentido, Isaías Lafuente también se ha pronunciado sobre la promoción, dejando entrever que hay varios errores gramaticales -un clásico de su ironía periodística- en ésta. El profesional ha recordado que se llama "Miguel Cervantes" a Miguel de Cervantes o "Villarejo del Salvanés" a Villarejo de Salvanés.

"No sé si este punto de cutredad lo han hecho para que hablemos de ello y no de los problemas de Madrid"

De la misma forma, y en su línea, Lafuente ha dejado una reflexión sobre el propio objetivo de este anuncio acompañado de polémica, tras opinar que "es un poco cutre y está lleno de tópicos muy manejados". No se ha quedado ahí. "No sé si este punto de cutredad lo han hecho para que hablemos de ello y no de los problemas de Madrid", ha sentenciado.