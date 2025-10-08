Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Por los pelos: el Gobierno logra salvar la Ley de Movilidad Sostenible gracias a otro respaldo de última hora de Podemos y una ausencia del PP
Horas antes de la votación final, el Ejecutivo tenía asegurada su aprobación por la ausencia de un diputado del PP que se encuentra de viaje de novios en México.

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, este miércoles en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados.Chema Moya VIA EFE

Por los pelos. La ausencia del diputado del PP, Guillermo Mariscal, en la votación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, en el pleno del Congreso, y el respaldo de última hora de Podemos ha servido al Gobierno para salvar este miércoles la ley de Movilidad Sostenible.

Fuentes parlamentarias han confirmado a la agencia Efe que Mariscal no estará presente en la votación porque se encuentra de viaje en México, mientras que desde la Mesa del Congreso han señalado que solicitó el martes votar telemáticamente, pero no le fue concedido por no cumplir ninguno de los supuestos que contempla el reglamento.

Esta norma está considerada como "imprescindible" para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático. De hecho, de su aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de los fondos de la UE. El texto aprobado este miércoles incorpora enmiendas de casi todos los grupos dirigidas a reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las comunidades autónomas y ayuntamientos en la planificación y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.

De este modo, reconoce la movilidad como un nuevo derecho ciudadano, avanza en la descarbonización, establece, por primera vez, un sistema de cogobernanza en la materia y crea un marco normativo con respeto a las competencias de todas las administraciones.

Se trata de un compromiso de España con la Comisión Europea que marca objetivos y estrategias para llegar a lo que establece el Pacto Verde europeo (la neutralidad climática del transporte en 2050) y eleva a rango de ley el objetivo de la descarbonización del sector. En las últimas horas, quince entidades de la sociedad civil, entre ellas CCOO, UGT y Greenpeace, han reclamado la aprobación de esta ley, en la que patronales, sindicatos y ecologistas trabajan desde 2022.

A pocas horas para la votación, el Gobierno se encontraba sin los apoyos garantizados para sacarla adelante, después de que Podemos (cuya abstención bastaría para su aprobación) haya insistido durante el debate en que "tumbará" el proyecto si el Ejecutivo no se compromete por escrito a parar la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Sin embargo, minutos antes de la votación ha logrado alcanzar el apoyo de la formación morada.

