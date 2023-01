Preguntan a Mónica García cómo es Ayuso en las distancias cortas: la respuesta NO sorprende

Mónica García, candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, se ha puesto las mallas y los guantes de boxeo y se ha subido al cuadrilátero junto a David Andújar y El HuffPost, en la sección Prohibido hablar de política, en la que ha mostrado su parte más personal y menos conocida.

Pero, a pesar del título de la sección, eso no ha impedido que algunas de las cuestiones de la charla versara sobre la relación que mantiene la dirigente de Más Madrid con otros políticos, algunos más rivales que otros.

Como por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre quien Andújar le pregunta cómo es en las distancias cortas.

"Yo no tengo mucha relación", reconoce García en un primer momento. "Porque a mí alguien que me insulta directamente en un Parlamento, que utiliza un Parlamento para de alguna manera intentar desacreditar al oponente y que no hace un juego noble, no tengo muchas ganas de gracietas", añade.

"Es que ha dicho cosas muy feas esta mujer", se queja la líder de la oposición madrileña, que recuerda que le llegó a espetar que tenía "que ir a terapia".

"Yo a ella no le he dicho nada a nivel persona, yo hablo de política", asegura García, quien cree que "hay que diferenciar entre la confrontación de ideas y de política, y una cosa muy sucia y de poco 'fair play' que es hablar de la parte personal".