Primera 'víctima' de la amnistía: un alcalde del PP en Cataluña se da de baja del partido por "criminalizar" las protestas en Ferraz

Cisma en el PP catalán. Después de que Feijóo haya condenado este miércoles las acciones violentas de radicales frente a la sede del PSOE en Ferraz en las diferentes manifestaciones de estos últimos días por la ley de amnistía, uno de los cinco únicos alcaldes que atesora el PP en Cataluña ha anunciado a través de sus redes sociales que deja el partido por la "criminalización" que Génova ha aplicado sobre estas protestas.

Dante Pérez, alcalde de Gimenells - un municipio leridense limítrofe con Huesca de algo más de 1.100 habitantes - ha lamentado los vaivenes que Feijóo ha dado en estos últimos meses acerca de su posible diálogo con Puigdemont y de otras fuerzas independentistas. "Suficiente para descubrir que el colaboracionismo con el opresor anida en lo más profundo del PP", asegura en un tuit.

La gota que ha colmado el vaso, según su versión, ha sido la de "criminalizar" al pueblo "cuando decide rebelarse contra la dictadura del PSOE". Es decir, por condenar las acciones violentas que se han producido en estos últimos días frente a las oficinas socialistas y en pleno centro de Madrid. "Por ello, hoy me doy de baja; por las mismas razones que me fui del PSOE, también un 8 de noviembre, en 2017, previendo su infame traición a España", ha señalado.

Pérez, que en otras ocasiones ya ha exhibido cierta sintonía con Vox, ha concluido su mensaje con una frase empleada de forma habitual por miembros destacados del partido de Abascal: "España ha despertado".

La decisión del regidor no es una excepción. Tal como ha contado El HuffPost en estas últimas semanas, parte del PP catalán no entiende los volantazos que Feijóo ha dado en estos últimos meses sobre un posible entendimiento con Junts y Carles Puigdemont. El pasado 25 de octubre, el líder del PP aseguró que "respetaba" a Puigdemont y admitió que su partido había mantenido contactos "indirectos" con él, algo que no gustó a buena parte de las bases en un momento en el que Sánchez ya se encontraba negociando con el expresidente fugado la posible ley de amnistía.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha mostrado en varias ocasiones su descontento sobre esta postura equidistante y hace unos días se atrevía a ironizar sobre ello en Twitter tras coincidir en un acto con Feijóo. “Supongo que algo hay de cierto en aquello de que la cara es el espejo del alma”, escribió junto a una foto de ambos.

Las fuentes consultadas en Génova por este periódico admiten que las relaciones con Fernández son cada vez más complejas una vez que el dirigente es consciente de que no repetirá en su puesto con presidente del PP catalán. Pese a tener la decisión tomada, la dirección nacional se resiste a implantar una gestora o convocar un congreso extraordinario, según el entorno de Fernández, porque saben que el actual líder del PPC tiene apoyos sólidos. Y la salida de Dante Pérez hoy es un buen ejemplo de ello.