Quién es Rebeca Torró, la valenciana coleccionista de plumas estilográficas que sustituirá a Cerdán en el PSOE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha nombrado como nueva secretaria de Organización del PSOE a Rebeca Torró, quien sustituirá a Santos Cerdán como 'número tres' del partido tras su implicación en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública, según han informado fuentes del PSOE.

Torró, actualmente secretaria de Estado de Industria, pertenece a la federación del PSOE valenciano y fue consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana durante el Govern presidido por Ximo Puig. También ha sido portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas en esta legislatura.

Licenciada en Derecho por la Universitat de València, Torró (Ontinyent, 1981) empezó su andadura política en 2007 como concejal en el ayuntamiento de Ontinyent, mientras trabajaba a su vez como asesora jurídica del PSOE en la Diputación de Valencia. Cuatro años después se convirtió en portavoz de la agrupación municipal y en 2016 tocó poder como teniente de alcalde y concejal de innovación.

A partir de ahí, comenzó poco a poco su ascenso en clave autonómica y nacional. Primero, como vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda en la diputación de Valencia (2018-2019) y después como directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana (2016 - 2018).

En el gobierno valenciano de Puig, también fue secretaria autonómica de Economía sostenible, sectores productivos, comercio y consumo (2019 - 2022) y Consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible (2022 - 2023).

Una vez que el gobierno de izquierdas perdió el poder en la Comunidad Valenciana, Torró pasó a ser portavoz del grupo parlamentario socialista en Les Cortes, hasta que en diciembre de 2023 fue llamada por Jordi Hereu para ser la secretaria de Estado de su cartera en Industria, Comercio y Turismo.

En una entrevista con EFE publicada hace unos meses, Torró admitía ser una fan del mundo deportivo. "Desde pequeñita he practicado mucho voleibol, aeróbic, aquaeróbic...", aseguraba. También es coleccionista de plumas estilográficas y le encanta la cocina y bailar. Y lo que más odia en el mundo es la mentira: "Sobre todo cuando hay gente que te engaña y sabe que tú sabes que está mintiendo. Eso no lo soporto, y además, me pone hasta nerviosa".