Renuncia al acta el concejal de Compromís denunciado por agredir a su pareja

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por abofetear y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

Este lunes, Compromís ya había suspendido cautelarmente de militancia al concejal, a quien además abrieron un expediente disciplinario.

Ramón Mompó fue detenido el domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja en una vivienda en la localidad de Xábia.

Este lunes, el concejal pasó a disposición judicial en el juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, que acordó al mediodía la libertad con cargos en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, ha indicado el TSJCV, que ha añadido que la víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia.

Ayuda

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.