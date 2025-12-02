Revolución en AVLO: los menores de 14 años podrán viajar con un precio fijo siempre

La alta velocidad low cost de Renfe, los trenes AVLO, llegarán en julio a Asturias.

Paso de gigante de Avlo para competir con Ouigo e Iryo. Según ha anunciado este martes Renfe, los menores de 14 años podrán viajar a partir de este martes en los trenes Avlo a un precio fijo de cinco euros en tarifa básica (con un máximo dos billetes de niño por cada viajero adulto) y los menores de cuatro años que no ocupen asiento viajarán gratis en determinadas circunstancias.

Además, los menores de cuatro años podrán viajar gratis siempre que lleven el correspondiente billete sin coste y con un máximo de un niño por cada billete de pago.

Renfe asegura que, con esta mejora en las condiciones del producto, refuerza su compromiso con las familias que viajan con niños.

A continuación, recordamos los trayectos en los que opera AVLO. No está entre ellos el de Madrid - Barcelona después de que Renfe lo retirara hace unos meses.

Avlo entre Madrid y València, con parada en Cuenca y Requena-Utiel.

Avlo entre Madrid y Alicante/Alacant, con parada en Cuenca, Albacete y Villena.

Avlo entre Madrid y Málaga, con parada en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Puente Genil y Antequera.

Avlo entre Madrid y Sevilla, con parada en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba y Córdoba.

Avlo entre Madrid y Murcia, con parada en Cuenca, Albacete, Villena, Alicante/Alacant, Elche y Orihuela.

Avlo entre Murcia y Valladolid, con parada en Orihuela, Elche, Alicante/Alacant, Villena, Albacete, Cuenca y Madrid.

Avlo entre Madrid y Gijón/Xixón, con parada en Segovia, Valladolid, Palencia, León, La Pola, Mieres del Camín y Oviedo/Uviéu.

Los billetes con estos precios especiales para los menores de 14 años se pueden comprar en la web de Renfe.