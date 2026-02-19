Trump, al presidente de Paraguay: "¡Qué joven tan guapo! Eso no significa que me gustes. No me gustan los hombres jóvenes. Las mujeres, sí" 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha piropeado este jueves al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la Junta de Paz impulsada por el propio dirigente nortamericano para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

Durante el acto de presentación, Trump ha tenido unas palabras halagadoras para algunos de los líderes internacionales que han acudido a su cita. Y muy especialmente, con el de Paraguay.

"Presidente Peña. Gracias. Un hombre guapo. Siempre es bonito ser joven y guapo. Eso no significa que me gustes. No me gustan los hombres jóvenes y guapos. Las mujeres... sí. Por los hombres tengo menos interés", ha dicho entre algunas risas de los asistentes.

Quién es Santiago Peña

Peña, de 47 años y de derechas, asumió la presidencia de Paraguay en 2023 como el mandatario más joven de la era democrática en ocupar el sillón presidencial. Está casado desde hace 25 años con Leticia Ocampos, de profesión arquitecta. Fue padre a los 17 años y tiene dos hijos, Gonzalo y Costanza.

Tras realizar estudios de Economía en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, obtuvo el título de economista y posteriormente viajó a los Estados Unidos, donde realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Su carrera política comenzó en el 2017 al postularse como precandidato a presidente de la república por el movimiento Honor Colorado. Tras su derrota en 2017, volvió a trabajar en las finanzas sin olvidar su faceta política. En el año 2022, finalmente, volvió a presentarse como precandidato a la presidencia en las elecciones internas coloradas, que acabó ganando.

Peña aceptó la invitación de Trump para formar parte de su Junta de Paz de la mano de otros mandatarios como el argentino Javier Milei o el húngaro Viktor Orbán.

Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam, así como representantes de Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.

Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo "han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán".