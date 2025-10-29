Sánchez evita el enfrentamiento con Feijóo en el Congreso: "Hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la DANA"

Con un minuto de silencio en el hemiciclo comenzaba a las 9:00 de este miércoles una sesión de control que era percibida por todos los diputados como un día diferente. Con el aniversario de la DANA como el tema principal del día, todos los partidos se han unido en ese recuerdo a las víctimas, aunque este clima pacífico y de cordialidad duró muy poco.

Y tras ello, llegó el momento de Núñez Feijóo, que si bien inició su intervención con un recuerdo a todas las víctimas y familiares de los fallecidos en la DANA, rápidamente pasó al ataque contra Sánchez. Y con una escueta, directa y "retórica" pregunta, se refirió a la declaración de este jueves del presidente del Gobierno en el Senado.

"Señor Sánchez, le hago una pregunta retórica. Dirá la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?", le ha preguntado en primera instancia Feijóo, que ha continuado con un 'deseo': "ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción".

Y aludiendo al calificativo del presidente del PP, Sánchez no ha dudado en contestar. "Como usted ha dicho es una pregunta retórica que lleva preguntando desde hace años. En una democracia parlamentaria el Gobierno tiene que rendir cuentas y soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales", apuntó.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con Núñez Feijóo, recordándole qué ocurría el 29 de octubre de 2024 en Valencia. "Creo que hoy no es el día, hoy es el día de las víctimas de la DANA. Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas, para las personas que lo han perdido todo después de lo acontecido el 29 de octubre de 2024. Es un día de dolor para la Comunitat Valenciana particularmente", ha argumentado.

Asimismo, Sánchez ha querido destacar y agradecer "la solidaridad de los jóvenes y no tan jóvenes por poder ayudar", así como de "nuestros trabajadores y trabajadoras públicas que hicieron un trabajo excepcional. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunitat Valenciana y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", ha concluida a este respecto Sánchez.

Pero Feijóo ha contraatacado, con un mensaje que ha sido reiterado en varias ocasiones por los miembros de su formación. Tanto el líder del PP, como Ester Muñoz, Tellado o Bendodo han reprochado al Gobierno que hoy hace un año sus miembros "volviesen a la cámara apara asaltar TVE cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunitat Valenciana".

Así, Feijóo ha insistido en que su "deber es distinguir la verdad de la mentira, y usted (Sánchez) nos ha mentido a todos. Mintió con Bildu, la amnistía, el cupo independista, con Puigdemont, con los impuestos a las clases medias, con las mujeres, con sus parejas, en el caso Koldo, con Cerdán y Ábalos", ha insistido Feijóo cambiando de tema. Y finalmente, ha culminado su intervención con una frase que lleva repitiendo desde hace varios días: "volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted. Si no tuviera miedo, estaría convocando elecciones. Pero lo que es seguro es que no tiene 'plan B' para gobernar", ha concluido.

