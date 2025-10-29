Un paseo en imágenes por Paiporta en el primer aniversario de la tragedia de la DANA

Whatsapp
Las casas siguen sin ser hogar Una de las viviendas de Paiporta derruidas por los efectos de la DANA un año después. Sergi González
Intentando reconstruir la normalidad perdida Obras en uno de los tres puentes que fueron derruidos por la riada del barranco del Poyo. Se estima que tardarán más de un año todavía en volver a levantarlos. La reforma no llega al 20%. Sergi González
Los muros escupen la verdad Muchos grafitis decoran Paiporta un año después de la tragedia. "Ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante. Amunt", señala. Además, refleja la altura a la que llegó el agua. SERGI GONZÁLEZ
Todo se rompió, hasta el suelo Las obras se extienden por lo largo y ancho del pueblo en el que, incluso, el suelo se resquebrajó por los coches que navegaron por las calles la noche de la catástrofe. Sergi González
Obras: la banda sonora de un pueblo La maquinaria pesada para la reconstrucción sigue inmersa en el barranco del Poyo un año después de la DANA. Sergi González
València con tilde, Madriz con z Dos personajes que protagonizan las desgracias de los últimos cinco años. "Mazón asesí" y "Ayuso 7291", dos lugares que comparten el dolor de dos gestiones que costaron vidas. Sergi González
La luz al final del barro El taller de Darío se encuentra en primera línea del barranco del Poyo. En él se acumulo metro y medio de barro. Tras esfuerzos inimaginables, hoy está abierto y en funcionamiento. Sergi González
La cinta que impide volver a la vida Restos de una de las muchas de las cintas de los bomberos que siguen instaladas un año después. Recuerdos de una tragedia que siguen latentes en la localidad valenciana. Sergi González
Cuando la música dejó de sonar Esta imagen es de Massanassa. Una local donde el barro y la desolación siguen siendo protagonistas después de 12 meses de intentar volver a ver la luz. Aquellas tiendas de discos permanecen cerradas. Sergi González
Cicatrices de una tragedia Las piedras, las lonas, el agua... Todo sigue incrustado en el barranco del Poyo un año después de la tragedia, donde hasta los mayores esfuerzos parecen pocos para lograr salir adelante. Sergi González
No te olvides Un recuerdo y una obligación: que no caiga en el olvido la hora en la que llegó la alarma, cuando centenares de personas ya estaban ahogadas. Sergi González