Un paseo en imágenes por Paiporta en el primer aniversario de la tragedia de la DANA
Un paseo en imágenes por Paiporta en el primer aniversario de la tragedia de la DANA

El HuffPost se traslada al pueblo más afectado por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en el que la reconstrucción sigue siendo la principal preocupación de las instituciones y la ciudadanía que trata de volver a la normalidad. Sólo en esta localidad valenciana fallecieron 56 personas. 

Sergi González
Diego Alonso Peña
Una de las viviendas de Paiporta derruidas por los efectos de la DANA.
Las casas siguen sin ser hogarUna de las viviendas de Paiporta derruidas por los efectos de la DANA un año después.Sergi González
Obras en uno de los tres puentes que fueron derruidos por la riada del barranco del Poyo.
  Intentando reconstruir la normalidad perdidaObras en uno de los tres puentes que fueron derruidos por la riada del barranco del Poyo. Se estima que tardarán más de un año todavía en volver a levantarlos. La reforma no llega al 20%. Sergi González
Una imagen de Paiporta un año después.
  Los muros escupen la verdadMuchos grafitis decoran Paiporta un año después de la tragedia. "Ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante. Amunt", señala. Además, refleja la altura a la que llegó el agua.SERGI GONZÁLEZ
Suelo de Paiporta en obras.
  Todo se rompió, hasta el sueloLas obras se extienden por lo largo y ancho del pueblo en el que, incluso, el suelo se resquebrajó por los coches que navegaron por las calles la noche de la catástrofe.Sergi González
Las obras en el barranco del Poyo.
  Obras: la banda sonora de un puebloLa maquinaria pesada para la reconstrucción sigue inmersa en el barranco del Poyo un año después de la DANA. Sergi González
Grafiti de Mazón y Ayuso en Paiporta.
  València con tilde, Madriz con zDos personajes que protagonizan las desgracias de los últimos cinco años. "Mazón asesí" y "Ayuso 7291", dos lugares que comparten el dolor de dos gestiones que costaron vidas. Sergi González
Taller de Darío
  La luz al final del barroEl taller de Darío se encuentra en primera línea del barranco del Poyo. En él se acumulo metro y medio de barro. Tras esfuerzos inimaginables, hoy está abierto y en funcionamiento.Sergi González
Cinta de bomberos en Paiporta.
  La cinta que impide volver a la vida Restos de una de las muchas de las cintas de los bomberos que siguen instaladas un año después. Recuerdos de una tragedia que siguen latentes en la localidad valenciana.Sergi González
Tienda de discos en Massanassa
  Cuando la música dejó de sonar Esta imagen es de Massanassa. Una local donde el barro y la desolación siguen siendo protagonistas después de 12 meses de intentar volver a ver la luz. Aquellas tiendas de discos permanecen cerradas.Sergi González
Barranco del Poyo
  Cicatrices de una tragediaLas piedras, las lonas, el agua... Todo sigue incrustado en el barranco del Poyo un año después de la tragedia, donde hasta los mayores esfuerzos parecen pocos para lograr salir adelante.Sergi González
NI OBLIT NI PERDÓ
  No te olvides Un recuerdo y una obligación: que no caiga en el olvido la hora en la que llegó la alarma, cuando centenares de personas ya estaban ahogadas.Sergi González
