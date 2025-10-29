Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rufián destroza a Mazón cuando se cumple un año de la DANA y señala a sus dos cómplices necesarios
Han pillado al político catalán en los pasillos del Congreso momentos antes de la sesión de control al Gobierno. 

Rufián en los pasillos del CongresoRTVE

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la tragedia de la DANA que en la Comunidad Valenciana dejó 229 muertos. Hoy, 365 días después, nadie sabe qué hacía el presidente Carlos Mazón mientras su pueblo se ahogaba. 

En los pasillos del Congreso, escasos minutos antes de que empezase la sesión de control al Gobierno de cada miércoles, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha tenido unas duras palabras para Mazón, al que ha llamado "inútil", "mentiroso" y "psicópata". 

Sobre si las autoridades de todos los colores políticos tienen que hacer autocrítica, el diputado catalán ha señalado que "es de psicópata ir en contra del criterio de los familiares al funeral hoy", en referencia al funeral de Estado que se celebra esta tarde en Valencia con los reyes de España y al que asistirá Mazón. 

Para Rufián, Mazón tiene dos cómplices: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. "Gracias a su apoyo este tipo se mantiene un año después". 

Funeral de Estado y cero respuestas a Ana Pastor

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha hecho caso omiso a las peticiones de las asociaciones de víctimas de la DANA y ha confirmado que asistirá con todo su Gobierno al funeral de Estado de este miércoles a las 17:00 en Valencia. 

Este martes por la noche, la periodista Ana Pastor ha tenido un encuentro con Mazón y le ha querido preguntar por las mil y una versiones de lo que hizo el día de autos de 2024 mientras su pueblo se ahogaba. 

"Una pregunta rápida que llevamos todo el día aquí. ¿Qué hizo? ¿Acompañó al parking a Maribel Vilaplana?", le ha preguntado la periodista de laSexta en varias ocasiones. "Contéstenos que llevamos aquí todo el día, por favor", le ha insistido sin conseguirlo.

"Además de darme las gracias respóndame por favor. No me agradezca, respóndame, por favor. ¿Acompañó o no a Maribel Vilaplana al parking?", le ha vuelto a preguntar. Pero nada. 

