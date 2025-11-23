Sánchez manifiesta su "discrepancia" con la sentencia del Supremo contra García Ortiz y reitera que sigue creyendo en su inocencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este domingo una comparecencia de prensa tras participar en la cumbre del G-20 en Sudáfrica y, en ella, no ha dudado en hablar de la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ha sido en el turno de preguntas, en la primera de ellas, cuando Sánchez ha sido cuestionado por el fallo del Tribunal Supremo y ha hablado por primera vez de ello. "Ha habido distintos pronunciamientos. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo. A mí no me han escuchado decir que vamos a controlar la Sala II del Supremo por detrás", ha señalado.

"En una sociedad democrática como la que vive España, podemos mostrar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. La manifiesto porque creo en la inocencia del Fiscal General del Estado. Con los testimonios de periodistas acreditados de una dilatada experiencia se ha manifestado que el Fiscal General del Estado no era el origen de las filtraciones que ha denunciado la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha reiterado.

"Lamentamos este fallo, lo respetamos, lo acatamos y en una sociedad democrática hay que hacer dos cosas que hacer: poner en marcha el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal y hay otras instancias jurisdiccionales en las que entiendo que se tendrán que dirimir algunos de los aspectos cuando se conozcan los motivos de esta sentencia. Hablar de otras cuestiones, desde luego no tiene ningún sentido", ha añadido.

En la última de las preguntas, Sánchez ha vuelto a defender que desde el Gobierno sólo pueden hacer dos cosas con la sentencia: "Nosotros podemos expresar dos cosas: lamentar ese fallo y, en segundo lugar, no compartirlo".

Tras hacer un repaso sobre cómo se ha celebrado la cumbre, el líder del Ejecutivo ha defendido que el objetivo ha sido el de "mantener vivo el G-20 y fortalecer este espacio multilateral, como un espacio de diálogo y de gobernanza global". "Tiene un valor enorme lo que se ha logrado en Sudáfrica", ha razonado.

Respecto al acuerdo de la cumbre del clima, ha asegurado que no contiene todos los puntos que "hubiéramos deseado", pero "mantiene vivo el multilateralismo climático". "La descarbonización que ya está en marcha es imparable", ha añadido.

Después del ultimátum de Donald Trump a Ucrania, Sánchez ha asegurado que Ucrania y Europa "tienen que estar en esas conversaciones". "La invasión de Putin en Ucrania no sólo afecta a la integridad territorial a la soberanía de Ucrania", ha expuesto, antes de acusar al mandatario ruso de hacer frágil el proyecto europeo.